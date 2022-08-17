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Общество17 августа 2022 10:31

В Севастополе подросток спрыгнул с моста и случайно упал на катер

Кадры падения разлетелись по социальным сетям
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Все случилось в районе Балаклавского подземного музейного комплекса. Фото: Скриншот из видео

Все случилось в районе Балаклавского подземного музейного комплекса. Фото: Скриншот из видео

В Севастополе на днях произошел странный случай. Во время вечернего заплыва на катер с высоты упал человек. Инцидент произошел прямо на глазах у очевидцев, поэтому сразу попал на видео и разлетелся по соцсетям.

На кадрах видно, как катер с туристами приближается к мосту, а через несколько секунд с него внезапно срывается человек. По словам очевидцев, такого поворота событий никто не ожидал. Отдыхающие просто хотели заснять красивые виды гор, моря и подплывающего катера, а стали свидетелем эпичного события.

Как удалось выяснить КП-Крым, все случилось в районе Балаклавского подземного музейного комплекса. Парень, который нырнул в разворачивающийся катер, был несовершеннолетним.

- В настоящее время установлено, что участником инцидента является несовершеннолетний. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали КП-Крым в пресс-службе полиции Севастополя.

После грандиозного прыжка юный экстремал отделался легким испугом. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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