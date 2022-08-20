«Цели поражены»: Губернатор Севастополя сообщил о сбитых 19 августа беспилотниках

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове произошел очередной инцидент с участием БПЛА (беспилотный летательный аппарат).

- Нахожусь на рабочем месте в Правительстве. Как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в telegram.

Руководитель региона отметил, что «по предварительным данным БПЛА». В сообщении также говорится, что все цели поражены.

- Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их, - призвал Михаил Развозжаев.

Эта новость появилась 19 августа в 21.40 вечера.

Примерно в это же время оглушительные хлопки нарушили покой жителей и гостей Евпатории. Официальный представитель властей региона - советник главы Республики Крым Сергей Аксенова рассказал, что предположительно сработала противовоздушной обороны.

Напоминаем, что вечером 18 августа в окрестностях военного аэропорта Бельбек, который находится возле Севастополя, произошли мощные хлопки. Власти сообщили, что военнослужащие ПВО уничтожили беспилотник.

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