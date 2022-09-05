Теплое море и летние цены: что происходит на Массандровском пляже Ялты в начале сентября

Отдыхающих на пляже с началом осени стало значительно меньше Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крым пришла осень, но отдыхающие еще успевают поймать лето «за хвост». Курортный период на полуострове не заканчивается - впереди бархатный сезон. К тому же температура воды в последние дни едва ли не превышает температуру воздуха, поэтому людей на пляжах курортов по прежнему много.

«Комсомолка» выяснила, как обстоят дела на одном из самых популярных пляжей столицы Южного берега Крыма - Массандровском - в начале осени, и почему, несмотря на пасмурную погоду, отдыхающие не торопятся уходить.

Людей на пляжах стало существенно меньше, чем летом Фото: Ирина ГЕРЦ

В МОРЕ ТЕПЛЕЕ

Совсем недавно пляжи Ялты были закрыты для купания из-за шторма, однако, в последние дни лета стихия утихомирилась. Теперь туристы и местные жители приходят на пляж больше ради купания, а не загара. Ведь привычных +30 градусов в Ялте, согласно прогнозам синоптиков, пока не предвидится, а отпуск никто не отменял. Температура воды при этом доходит до +27 градусов.

В Крыму начался бархатный сезон Фото: Ирина ГЕРЦ

Отдыхающие, как и летом, вальяжно располагаются на берегу моря в надежде поймать солнышко, которое периодически благосклонно выходит из-за туч. В общем, успеть позагорать еще можно. Однако нужно запастись вещами потеплее - от ветра ближе к вечеру может стать холодно.

СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ

Цены на пляжный отдых в сентябре такие же, как и летом. Так, арендовать лежак на Массандровском пляже можно за 600 рублей до 16:00, а после - на двести рублей дешевле. Отдых под навесом обойдется в 800 рублей, однако, популярностью эти предложения сейчас не пользуются - обгореть в бархатный сезон практически невозможно.

Цены на пляжный инвентарь остались на летнем уровне Фото: Евгений СТОЯНОВ

Перекус на центральном пляже Ялты тоже недешевый - в среднем 100 грамм шашлыка обойдутся отдыхающим в 180-200 рублей.

На территории пляжа есть раздевалки и даже душ. 30 секунд омовения обойдутся в 10 рублей, однако, чтобы смыть с себя соль этого времени вполне хватает.

Большинство отдыхающих предпочитают пляжному отдыху прогулки по столице Южного берега Крыма Фото: Евгений СТОЯНОВ

КСТАТИ

Массандровский пляж в Ялте расположен прямо в сердце города, поэтому достаточно легко найти развлечения кроме солнечных ванн. Рядом - множество заведений на любой вкус и кошелек, парки и, конечно же, центральная набережная.

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