Корреспондент «Комсомолки» лично убедилась - людей на пляже в окрестностях Севастополя практически нет Фото: Ирина ГЕРЦ

В разгар курортного сезона найти на Крымском полуострове тихие пляжи - задача не из легких. Несмотря на то, что турсезон в этом году считается провальным, в августе популярные места на побережье в Крыму и Севастополе заполонили отдыхающие. Особенно нелегко найти уютное местечко под солнцем в выходные - к толпам туристов присоединяются и местные жители, которые хотят отдохнуть после тяжелой рабочей недели и побаловать себя загаром.

Пляжным интровертам приходится нелегко - на Южном берегу Крыма летом яблоку негде упасть. Аналогичная ситуация на курортах Судака, Евпатории и Сак. Не поворачивается язык назвать пляжи пустыми и в окрестностях Феодосии.

Туристы заполонили побережье Севастополя, однако, в окрестностях города-героя есть и «секретные» пляжи, о которых не знает большинство приезжих, но знают корреспонденты крымской «Комсомолки».

Рассказываем об одном из таких мест - пляже в Любимовке. Там можно отдохнуть у моря, не наступая на головы другим загорающим.

Безлюдные пляжи на полуострове в разгар курортного сезона дорогого стоят Фото: Ирина ГЕРЦ

ТИШИНУ НАРУШАЕТ ЛИШЬ ГУЛ САМОЛЕТОВ

На побережье поселка Любимовка сразу несколько общественных пляжей. На основном и самом популярном всегда есть отдыхающие. Это не мудрено, ведь там расположены сразу несколько гостиниц, номера в которых обычно раскупаются еще до начала турсезона. К тому же рядом есть и другие популярные места отдыха - пляжи Альбатрос и Учкуевка.

Но чтобы добраться до интересующего нас тихого местечка ехать нужно в другую сторону - по направлению к деревне Фруктовое. Пляж будет находиться на выезде из Любимовки. Местные называют его Солдатский, а в Яндекс.Картах он именуется Гарнизонным. Связано это с тем, что рядом находится военная часть.

Пугаться не стоит. О том, что рядом военный объект, лишь изредка будет напоминать гул пролетающих мимо истребителей и вертолетов. Нет проблем и с парковкой. Наглеть и ставить автомобиль прямо у военной части не стоит, свободные места можно найти без особых усилий.

СОТНЯ СТУПЕНЕК ДО ЦЕЛИ

Путь к морю на Солдатском пляже недолгий - от него отделяет лишь спуск в сотню ступенек. Для горной местности полуострова это несказанная удача.

Такой путь нужно преодолеть, чтобы добраться до заветного моря Фото: Ирина ГЕРЦ

После этого можно искать удобное место для отдыха.

Совсем не встретить людей на пляже вряд ли получится - побережье облюбовали любители дикого отдыха, поэтому периодически встречаются компании с палатками.

Море здесь всегда чистое и теплое. Однако, после шторма в воде можно встретить множество медуз.

Отправляясь на отдых к морю, нужно также запастись едой и водой - пляжных торговцев здесь не найти. Но для желающих отдохнуть от суеты это, несомненно, плюс.

ПИКАНТНЫЕ СОСЕДИ

Особую атмосферу тихому месту для отдыха в Любимовке придает тот факт, что рядом находится нудитский пляж. На него можно попасть пройдя около 500 метров вдоль побережья. Проход к нему давно уже завален огромными глыбами, поэтому любители «загара без полосочек» не будут смущать остальных своим откровенным видом. О том, как именно пробраться на нудистский пляж и приобщиться к теме «антитекстильщиков» «Комсомолка» подробно рассказывала ранее.

Любители загара без полосок могут найти рядом с тихим пляжем в Любимовке еще одно интересное место Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

КАК ДОБРАТЬСЯ

Добраться до безлюдного пляжа проще всего на личном автомобиле. Для этого нужно ввести «Солдатский пляж, Нахимовский район, Севастополь» в навигаторе. Он приведет прямиком к необходимому месту.

Добираться до Солдатского пляжа лучше всего на личном авто. Фото: Яндекс.Карты

На общественном транспорте доехать сложнее. Для этого нужно сначала добраться до Северной стороны (от центра Севастополя ходят паромы и катера), а после сесть на 52 автобус, доехать до остановки «Любимовка» и около 15 минут идти пешком.

КСТАТИ

Недавно «Комсомолка» рассказывала о другом тихом местечке на мысе Фиолент. Добраться до Яшмового пляжа можно либо на катере, либо преодолев путь в 800 ступенек.

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