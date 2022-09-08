Дело о жестоком убийстве в Ялте взяли на контроль в центральном аппарате СК России

В настоящее время проводится следствие, подозреваемые опрашиваются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следкома РФ поставил на контроль расследование обстоятельств резонансного убийства мужчины в Ялте.

- Председатель СК России поручил руководителю ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения смертельного ранения мужчины в городе Ялте, - сообщили в пресс-службе Следкома России.

6 сентября между тремя жителями курортного города произошел конфликт, в ходе которого один из них получил множественные ножевые ранения. Чтобы избежать ответственности, мужчины предприняли попытку спасти жизнь пострадавшему, доставив истекающего кровью ялтинца в больницу. Но мужчина скончался от полученных ран.

По данным Следкома РФ, в настоящее время проводится следствие, подозреваемые опрашиваются, далее предстоит провести ряд судебных экспертиз.

Кроме того, как стало известно ранее, второго участника жестокого убийства, отпущенного после допроса, задержали повторно.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забили ножом и кинули в багажник: подробности гибели ялтинца, из-за смерти которого у здания МВД произошел народный сход

В СК рассказали, что жителю Ялты, из-за которого у здания МВД собралась толпа людей, были нанесены множественные удары ножом (подробнее) МВД по Республике Крым: в Ялте задержали всех участников резонансного убийства (подробнее)