В Крыму вынесли приговор организаторам свадьбы, на которой гости танцевали под гимн украинских националистов

Осужденные получили штрафы и от 5 до 15 суток ареста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Организаторов и участников свадьбы в ресторане «Арпат», где включили песню украинских националистов, привлекли к административной ответственности. Приговор вынес Бахчисарайский районный суд.

- Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста, - сообщили в пресс-службе суда.

Также отмечается, что всего к ответственности привлечены шесть человек по статье о дискредитации вооруженных сил РФ и публичной демонстрации нацистской символики.

Ранее в соцсетях появилось видео со свадебного гуляния в бахчисарайском ресторане, где запечатлен танец гостей под антироссийский гимн. Позже это заведение закрыли на время проведения проверки. Диджей Ахтем Гемеджи, который включил запрещенную песню, извинился за свой поступок. Мужчина сказал, что якобы не знал, в каком качестве используется эта композиция на Украине. Ахтем Гемеджи также сказал, что поддерживает россиян, крымчан и все национальности.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим на полуострове проукраинские лозунги. Украинская община Крыма, в свою очередь, призвала запретить песни, которые ассоциируются с преступлениями националистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диджей, включивший антироссийский гимн на свадьбе в Бахчисарае, попросил прощения

Крымчанин уверяет: он не знал, что песня используется украинскими националистами (подробнее)

Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим в Крыму проукраинские лозунги

По его мнению, организаторов мероприятий, на которых это происходит, надо привлекать к ответственности (подробнее)