Под Севастополем столкнулись шесть машин: один человек погиб

ЧП случилось в 07:30 21 сентября. Фото: пресс-служба МВД по Севастополю

На дороге Севастополь-Инкерман утром 21 сентября произошло массовое ДТП. Как сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю, столкнулись шесть машин, две из которых – грузовые.

Фото: пресс-служба МВД по Севастополю

- Предварительно установлено, что во время спуска по автодороге грузовой автомобиль МАЗ с прицепом из-за возникшей неисправности тормозной системы совершил столкновения с пятью движущимися впереди машинами, - уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба МВД по Севастополю

ЧП случилось в 07:30 на 11-м километре дороги Севастополь-Инкерман. Один из пассажиров погиб на месте, еще четверо – получили травмы разной степени тяжести. Их экстренно госпитализировали.

Фото: пресс-служба МВД по Севастополю

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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