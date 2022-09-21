После восьмилетнего перерыва в Крыму начнут собирать урожай риса

В этом году было посеяно 712 гектаров риса. Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Восемь лет в Крым не поступала днепровская вода. Однако благодаря разблокировке Северо-Крымского канала на полуострове вновь возрождают рисоводство. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев, в этом году аграрии посеяли 712 гектаров риса.

Первый и долгожданный урожай будут собирать уже в октябре. Параллельно сельхозпроизводители продолжают восстанавливать систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают новых специалистов.

- Благодаря разблокировке Северо-Крымского канала в этом году мы посеяли 712 гектаров риса. Нам помогли в этом вопросе наши коллеги из Краснодара, у которых уже есть многолетний опыт в этой сфере. Благодаря этой помощи мы сможем обеспечить регион еще большим количеством риса в следующем году, - отмечает Арзиев.

По словам замминистра, в рисовых чеках уже начали спускать воду и подготавливать технику для дальнейшей работы с урожаем. В этом году аграрии планируют собрать около 7 тонн зерна с одного гектара, а в следующем - увеличить посевные площади до 5 тысяч га.

- Сейчас все силы наших рисоводов брошены не на получение прибыли, в первую очередь, а на создание задела на будущие годы, - пояснил министр.

Заметим, в этом году крымские аграрии собрали рекордный урожай зерна - 2 млн 195 тысяч тонн. По информации замминистра по сельскому хозяйству Арсена Арзиева, это на 700 тысяч тонн выше прошлогоднего сбора. Последний раз подобный урожай аграрии собирали в 1989 году, когда было убрано около 2,2 млн тонн зерна.

Напомним, в 2014 году днепровская вода перестала поступать в Крым, а в Херсонской области была установлена дамба. Но после начала спецоперации на Украине российские военные взорвали дамбу, и вода по Северо-Крымскому каналу пошла самотеком.

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