В Крыму мероприятия по частичной мобилизации завершатся до конца дня 25 сентября

Основные мероприятия по частичной мобилизации начались 21 сентября Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Крыму до конца дня завершатся мероприятия по частичной мобилизации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены, - заявил Аксенов. – Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения.

Также глава Крыма сегодня наградил казаков штурмового батальона «Таврида», участвовавших в спецоперации.

- К сожалению, есть потери. Царствие небесное ребятам, которые не вернулись с передовой. Конечно же, будем помогать их родным и близким. То, что сделано, достойно глубокого уважения. Низкий поклон тем крымчанам, кто сейчас пришел в военкоматы, чтобы мобилизоваться, - отметил Сергей Аксенов.

Напомним, согласно тексту указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Как пояснил глава государства в своем телеобращении, решение принято, чтобы обеспечить защиту и безопасность страны.

В Крыму каждому мобилизованному единоразово выплатят по 200 тысяч рублей. Выплата будет перечислена на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.

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