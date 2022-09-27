Стало известно число туристов, посетивших Крым с начала года

Турпоток в этом году снизился из-за закрытого авиасообщения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туризм, несомненно, является одной из важнейших отраслей экономики Крыма. Видов отдыха на полуострове достаточно - от пляжного до исторического, поэтому каждый приезжающий всегда находит что-то по душе. 27 сентября отмечается День туризма. Всех причастных к этой отрасли работников поздравил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, рассказав также о том, сколько туристов в этом году посетили Крым.

Всего с начала 2022 года - с января по август - в Крыму побывали более 5,26 млн отдыхающих. Как подчеркнул Сергей Аксенов, турпоток в этом году снизился из-за закрытого авиасообщения.

- Развитие отрасли не останавливается, продолжается работа по модернизации инфраструктуры туризма, наращиванию номерного фонда, реализуются крупные инвестиционные проекты, - отметил глава Крыма.

Сергей Аксенов также уточнил, что стратегической задачей в плане развития туризма является превращение полуострова в круглогодичный курорт мирового уровня.

Напомним, как стало известно ранее, летом в Крыму отдохнули 4,2 млн туристов. Из-за «закрытого неба» отдыхающих в Крыму было на 19% меньше, чем годом ранее , но по сравнению с 2019 годом эти показатели, однако, снизились не так существенно - на 7%.

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