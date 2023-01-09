В погоне за зимней сказкой: где в Крыму поиграть в снежки и покататься на санках

В результате сильного снегопада на выходных высота снежного покрова в горах достигла десяти сантиметров Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Крым редко радует местных настоящей зимней атмосферой. Часто январь ничем не отличается от марта или апреля, так как весь месяц за окном даже ночью термометр показывает плюс. Но иногда даже на полуострове выпадает снег. В эти дни многие достают санки, теплые куртки и отправляются в самые снежные точки Крыма. Но, по прогнозам синоптиков, уже 10 января от белоснежного покрова не останется и следа, поэтому нужно поторопиться.

Рассказываем, где можно покататься на сноубордах, лыжах, санках или просто слепить снеговика и поиграть в снежки.

АНШЛАГ НА ПЕРЕВАЛЕ

Так, на прошедших выходных крымчане окунулись в настоящую зимнюю сказку. На южном берегу полуострова выпало больше всего снега, поэтому местные быстро взяли обмундирование, санки, ледянки и «ватрушки» и отправились веселиться. Из-за большого количества желающих окунуться в детство на Ангарском перевале и плато Ай-Петри образовались километровые пробки.

Сотни желающих собрались на Ангарском перевале. Фото: AMS Yalta/Telegram

ГДЕ БОЛЬШЕ СНЕГА

Среди популярных мест для зимних «покатушек» в Крыму отмечают плато Ай-Петри, Ангарский перевал и Чатыр-Даг. Однако это далеко не все места, где обычно можно весело провести время.

В горах Крыма настоящая зимняя сказка. Фото: AMS Yalta/Telegram

Снег наметает еще и в предгорные районы полуострова. Например, в селах под Бахчисараем – Соколиное, Многоречье и Высокое; на Грушевом перевале, в долине Красных пещер и в поселках Симферопольского района: Чистенькое, Партизаны, Каменка.

Из-за сильных ветров вдали от города температура в этих местах часто опускается ниже, поэтому и снега там намного больше, чем везде.

КОГДА ЛУЧШЕ КАТАТЬСЯ

На выходных в таких местах наблюдается намного больше людей. Часто семьи с детьми приезжают в свободное от работы и учебы время. Больше всего желающих покататься можно встретить на Ангарском перевале. Но в будние дни даже в самых популярных точках почти никого нет.

Заметим, по данным регионального Гидрометцентра, в результате сильного снегопада на выходных высота снежного покрова в горах достигла десяти сантиметров, но снег все еще продолжает идти. Сейчас в этих краях дежурят сотрудники МЧС. Любителей зимних катаний спасатели просят быть осторожными.

Заметим, как рассказала КП-Крым руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, в ближайшие дни на смену морозу и снегу придет сильный ветер, достигающий штормовых значений.

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