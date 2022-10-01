Какую ротонду построили в Крыму для Никиты Хрущева: парящая в воздухе Беседка ветров

Беседка ветров построена на краю скалистого обрыва. Фото: krechet_red

Крымский полуостров любят сильные мира сего. Южный берег Крыма привлекал к себе царей: в Ливадийском дворце, где жил император Николай II с детьми и женой, сейчас можно запросто побывать на экскурсии. Отдыхал в Крыму и генсек Леонид Ильич Брежнев, но его гостевой дом на станции Пролетная Симферопольского района поделили на квартиры для рядовых железнодорожников.

На Гурзуфской яйле очень красиво. Фото: krechet_red

Сохранил южный край и памятку о Никите Хрущеве, который рулил Советским Союзом с 1953 по 1964 год. Политика давно нет в живых – в этом сентябре уже исполнился 51 год, а уникальная ротонда, которую возвели в 1956 году, готовясь к его визиту на полуостров, до сих пор вызывает восторг и восхищение.

Беседка ветров на Гурзуфской яйле возведена в 1956 году. Фото: krechet_red

Эйфорию есть от чего испытывать! На южном склоне гряды Крымских гор, практически на скальном выступе обрыва, горделиво возвышается белоснежная каменная колоннада, увенчанная куполом. Беседка ветров буквально парит в воздухе!

С ротонды открываются потрясающие виды на Южный берег Крыма. Фото: krechet_red

Увидеть и сделать фото культовой достопримечательности Гурзуфа мечтают многие туристы, но Беседка ветров находится на землях национального парка «Крымский», где простым смертным нельзя ходить пешком и ездить на авто.

Эх-ма, где наша не пропадала?!

- До этого замечательного места можно добраться за 3-3,5 часа неспешного подъема по горной тропе, приложив немного усилий и смекалки, и нарушив несколько статей КоАП РФ, - такой информацией делятся в соцсети счастливчики, которые побывали в Беседке ветров.

Ротонда украшает Крымские горы. Фото: krechet_red

Усилия и нервы того стоят! С ротонды открываются чудные виды на горы и Южный берег Крыма – бескрайнее Черное море, гора Аю-Даг, два скалистых острова Адалары, легендарный «Артек», курортные Гурзуф и Партенит. Знатоки говорят, что в ясную погоду видимость достигает 150 километров.

На мозаичном полу беседки выложена роза ветров. Фото: krechet_red

О, еще, чуть не забыла: Беседка ветров – такое название ротонда получили не из-за особенностей погоды, а из-за мозаичного пола, который украшает рисунок розы ветров.

И в заключении - охотничье турне Никиты Хрущева в Крым сорвалось, помешали более важные дела. Выходит, что политик не смог оценить великолепие ротонды, которая своим появлением обязана его любви к охоте. Время не сохранило и имя автора проекта.

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