Бункеры, «метро» и секретные ходы: какие тайны хранит в себе подземный Симферополь

В подвалах, люках и подземельях Симферополь хранит многовековую историю. Фото: Фото: Владимир Коноваленко и Геннадий Самохин

Каждый день мы в спешке бежим на работу, гуляем вдоль набережных и скверов и даже не подозреваем, что прямо под ногами прячется сеть разветвленных бункеров и секретных подземелий.

«Комсомолка» решила узнать, что хранят самые загадочные места Симферополя и пройтись по некоторым из них.

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МЕТРО

Так выглядит симферопольское метро. Фото: https://turnado.net/tour/2247/

Не каждый коренной житель крымской столицы знает о существовании симферопольского метро. Как рассказал КП-Крым крымский гид Роман, предполагалось, что подземка должна была соединить центр города и район железнодорожного вокзала, но в какой-то момент что-то пошло не так… Сейчас под землей, и правда, существует длинный тоннель с рельсами и широкой колеей. Местные диггеры (люди, которые исследуют подземные убежища и объекты, - Ред.) называют это место незавершенным коллектором, строительство которого закончилось еще в 80-х годах прошлого века.

- Сам туннель идет через весь центр Симферополя (площадь Ленина), и останавливается где-то около вокзала. Говорят, что вход в него спрятан в люке за кинотеатром «Симферополь», возле ресторана «ГорСад», но попасть в него сейчас почти нереально. Сейчас, наверное, никто не знает, что с этим объектом, но вроде бы там даже есть охрана, - рассказывает гид.

За кинотеатром "Симферополь" находится вход в "метро" Фото: Александра Тимощенко

На крышке люка даже нарисована гравировка с буквой М Фото: Александра Тимощенко

БУНКЕР ПОД СКАЛОЙ

В Симферополе в районе Старого города на улице Воровского есть известная «Лестница любви». Там часто собираются подростки и проводят вечера влюбленные парочки, но мало кто подозревает, что в одной из скал спрятано огромное убежище города. По словам гида Романа, во времена войны там находился двухэтажный действующий штаб гражданской обороны. Оно функционировало больше тридцати лет, а потом в конце девяностых стало заброшенным.

- В начале этого века бункер еще выглядел сносно и довольно прилично, но потом через несколько лет туда стало почти невозможно попасть. Подземное убежище постоянно затапливало, а потом и вовсе разрушилось. К сожалению, сейчас туда попасть невозможно.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТЕАТРА

Сейчас музтеатр выглядит вот так. Фото: ГАМТРК/ ВК

Академический музыкальный театр республики тоже хранит в себе множество загадок. Несмотря на то, что в этом году заведение отпраздновало свою 68 годовщину, раньше на месте театра был огромный базар с фонтаном посередине, затем там находилась санитарная лаборатория. В довоенный период в этом здании располагался Дом крестьянина, а после войны - гостиница «Симферополь». Нынешняя площадь Ленина также была станцией трамваев. Тут пересекались несколько городских маршрутов, один из которых по брусчатке направлялся в сторону вокзала, а другой – на проспект Победы и на улицу Воровского.

Так выглядит спуск на нижний этаж музтеатра Фото: Александра Тимощенко

- Позже там уже построили театр, и в какой-то момент под ним образовались длинные подземные ходы, которые соединяются с Советом министров. Поговаривают, что этим местам больше двухсот лет, но они до сих пор в сносном состоянии и используются сотрудниками музтеатра.

Как рассказала КП-Крым актриса театра, под зданием находится бутафорный цех. Там можно найти костюмы, сценические образы и концертную мебель.

- Но это занимает маленький процент от подземного этажа. Все остальное – это ходы, которые обвивают чуть ли не весь центр столицы, - рассказывает сотрудница театра, которая пожелала остаться анонимной.

САМЫЕ ДРЕВНИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДОМА

Неаполь Скифский - древний город, одна из скифских царских крепостей в Крыму, столица позднескифского государства. Фото: https://neapolis-scythian.com/o-muzee/

Еще во ІІ–ІІІ веках нашей эры в древнем Симферополе - Неаполе - были вырублены подземелья. По площади они занимали всего пару квадратных метров, но все они расположены по крайней линии скального плато, где и было построено античное городище. Раньше их было около сотни, но на сегодняшний день сохранилось всего несколько.

Фото: https://neapolis-scythian.com/o-muzee/

- Вообще в Симферополе мы нашли тринадцать неизученных карстовых пещер, - заметил крымский спелеолог Геннадий Самохин.

Два века назад в них селились бездомные или малоимущие жители города, поэтому позже от изначального вида исторического некрополя ничего не осталось, так как все склепы и подземелья превратились в обычные подвалы домов или вообще оказались засыпаны мусором и отходами.

В подвалах, люках и подземельях Симферополь хранит многовековую историю, о которой еще предстоит узнать современным жителям столицы.

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