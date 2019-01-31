2019-01-31T17:00:13+03:00
Общество

В одном из подземных переходов Симферополя начали сносить торговые точки

Предпринимателям выделили новые места
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
1 февраля начнется снос ларьков в другой подземке на площади Куйбышева. Фото: пресс-служба администрации Симферополя1 февраля начнется снос ларьков в другой подземке на площади Куйбышева. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

В подземном переходе от Дворца детского и юношеского творчества в направлении Куйбышевского рынка в Симферополе начали демонтировать торговые точки.

- Такое решение было принято, поскольку размещенные в данном переходе торговые объекты значительно сужали проход, создавая препятствия для передвижения людей. При этом были нарушены установленные требования безопасности, - сообщил заместитель главы администрации Симферополя Павел Кузнецов.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

По его словам, после того, как уберут все ларьки, пройдет детальное обследование, по результатам которого переход капитально отремонтируют. Также там планируют сделать пандусы для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Елена Проценко, директор муниципального унитарного предприятия «Метроград», в чьем ведении находятся подземные переходы, сообщила, что всем предпринимателям предоставлены новые торговые места.

- С предпринимателями провели предварительную работу. Они с пониманием отнеслись к ситуации. Им уже выделены компенсационные торговые места в переходах на площади Ленина и Амет-Хана Султана, а также на Московском кольце, - рассказала Проценко.

Она добавила, что после сноса торговых точек начнется уборка, а затем подготовка к полному техническому обследованию перехода.

Член инициативной группы предпринимателей Вера Князева рассказала «КП-Крым», что собственников торговых точек в подземных переходах Куйбышевского кольца предупредили о сносе за две недели.

- Нам объяснили, что ларьки убирают из-за предстоящего сноса «Куба». Потом увеличится поток людей, и торговые точки будут мешать, слишком узко. А переходы там требуют капитального ремонта. Этот переход вообще аварийный, продавцы там сами воду откачивали. Завтра уже начнут убирать ларьки в переходе на улице Кирова (тоже на Куйбышевском кольце – ред.). Сами торговцы не против того, чтобы им компенсировали убытки и переселили их. Их утроил этот вариант, - поделилась Князева.

Напомним, в середине декабря прошлого года глава администрации Симферополя Наталья Маленко заявила, что подземные переходы города требуют ремонта, а их внешний вид тоже нужно преобразить. Кроме того, она планировала убрать всю торговлю из подземных переходов. Чуть позже, еще до нового года, Маленко договорилась с предпринимателями, что договоры аренды торговых мест продлеваются на весь 2019 год. При этом до 31 января работала комиссия, которая оценивала состояние подземных переходов. Их на балансе у города 18. Однако обследованы не только те переходы, за которые несет ответственность администрация Симферополя. В частности, в собственность города перейдет и скандальный переход на улице Ракетной, который регулярно затапливает вода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Симферополе начнут проверять подземные переходы

Всего обследуют 18 объектов (подробнее)

В Симферополе запретят торговать в подземных пешеходных переходах

Киоски, магазинчики и лотки закроют в ближайшие два года (подробнее)

Что будет с подземными переходами Симферополя: Снесут ли ларьки, будет ли ремонт

Чиновники решат, что делать, до конца января (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Канатку на Ай-Петри закрыли до 20 апреля
Ученые на территории Ханского дворца в Крыму нашли 3000 артефактов
После трагедии в Керчи Путину предоставили предложения по безопасности учебных заведений Крыма
Аксенов пообещал привести в порядок ялтинские парковки
Пассажир украл спасательный жилет из самолета «Москва-Симферополь»
В Евпатории хотят создать «Аллею качелей»
В Херсонесе нашли подозрительный предмет
В Крыму установили единый тариф на вывоз мусора
В Керчи обезвредили три авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны
Крымский чиновник незаконно начислял себе двойную зарплату
Против полицейского из Симферополя возбудили уголовное дело за взятку
На Евпаторийском шоссе начали наносить дорожную разметку
Житель Севастополя продал Mercedes–Benz и остался без денег
С мая из Симферополя начнут летать самолеты в 26 городов России
Погода в Крыму на 31 января: днем до +13
Крымчанин вытолкнул сожительницу из окна после ссоры
В Симферополе 31 января частично отключат свет
В Евпатории началось строительство двух пирсов
Из-за информации о минировании эвакуировали сотрудников фонда ОМС в Симферополе
Жители пригорода Симферополя возмущены: Энергетики дорогу в Курцах превратили в траншею
Любитель «меди»: Симферополец в третьей раз попался на краже проводов с электричек