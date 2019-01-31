В одном из подземных переходов Симферополя начали сносить торговые точки

В подземном переходе от Дворца детского и юношеского творчества в направлении Куйбышевского рынка в Симферополе начали демонтировать торговые точки.

- Такое решение было принято, поскольку размещенные в данном переходе торговые объекты значительно сужали проход, создавая препятствия для передвижения людей. При этом были нарушены установленные требования безопасности, - сообщил заместитель главы администрации Симферополя Павел Кузнецов.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

По его словам, после того, как уберут все ларьки, пройдет детальное обследование, по результатам которого переход капитально отремонтируют. Также там планируют сделать пандусы для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Елена Проценко, директор муниципального унитарного предприятия «Метроград», в чьем ведении находятся подземные переходы, сообщила, что всем предпринимателям предоставлены новые торговые места.

- С предпринимателями провели предварительную работу. Они с пониманием отнеслись к ситуации. Им уже выделены компенсационные торговые места в переходах на площади Ленина и Амет-Хана Султана, а также на Московском кольце, - рассказала Проценко.

Она добавила, что после сноса торговых точек начнется уборка, а затем подготовка к полному техническому обследованию перехода.

Член инициативной группы предпринимателей Вера Князева рассказала «КП-Крым», что собственников торговых точек в подземных переходах Куйбышевского кольца предупредили о сносе за две недели.

- Нам объяснили, что ларьки убирают из-за предстоящего сноса «Куба». Потом увеличится поток людей, и торговые точки будут мешать, слишком узко. А переходы там требуют капитального ремонта. Этот переход вообще аварийный, продавцы там сами воду откачивали. Завтра уже начнут убирать ларьки в переходе на улице Кирова (тоже на Куйбышевском кольце – ред.). Сами торговцы не против того, чтобы им компенсировали убытки и переселили их. Их утроил этот вариант, - поделилась Князева.

Напомним, в середине декабря прошлого года глава администрации Симферополя Наталья Маленко заявила, что подземные переходы города требуют ремонта, а их внешний вид тоже нужно преобразить. Кроме того, она планировала убрать всю торговлю из подземных переходов. Чуть позже, еще до нового года, Маленко договорилась с предпринимателями, что договоры аренды торговых мест продлеваются на весь 2019 год. При этом до 31 января работала комиссия, которая оценивала состояние подземных переходов. Их на балансе у города 18. Однако обследованы не только те переходы, за которые несет ответственность администрация Симферополя. В частности, в собственность города перейдет и скандальный переход на улице Ракетной, который регулярно затапливает вода.

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