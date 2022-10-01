В Севастополе загорелся самолет и частично взорвался боекомплект

Как горит самолет было видно издалека. Фото: скрин видео t.me/severnaya_sevastopol

Руководитель города-героя Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил о ЧП.

- Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты, - проинформировал губернатор, попросив сохранять спокойствие.

Военный аэропорт находится на Северной стороне Севастополя, вблизи села Любимовка.

Губернатор также рассказал:

- Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал.

Официальных фотографий нет, что вполне объяснимо - это военный объект.

Но в социальных сетях уже появились видео от очевидцев.

Удалось запечатлеть и сам момент инцидента. Судя по этому видео самолет выкатился за пределы аэродрома и с высокой кручи упал на пляж. В этом районе простирается шикарный галечный Солдатский пляж, но на том участке, где видны клубы дыма, обычно нежатся на солнышке нудисты и представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Пока неизвестно пострадал ли кто из любителей позагорать голышом.

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