Во время ДТП на Керченской трассе погиб глава поселения Ленинского района Альберт Манченко

С 2014 года он занимал должность главы Челядиновского сельского совета. Фото: Альберт Манченко/ВК

В пятницу, 13 декабря стало известно о трагической новости. Около девяти часов утра на участке трассы Героев Эльтигена - между Керчью и Героевским микрорайоном в результате страшной аварии погиб глава Челядиновского сельского поселения Ленинского района Альберт Манченко. Об этом КП-Крым рассказали в местной администрации.

- Альберт Владимирович разбился насмерть, - отметила одна из его коллег. – Но подробной информации мы пока не знаем, о страшной новости услышали от его родных буквально недавно.

Авария произошла рано утром. Фото: Репортер Восточного Крыма / ВК

О причинах аварии пока неизвестно. На месте происшествия до сих пор работают экстренные службы. Также в администрации добавили, что вместе с Манченко на пассажирском сидении находился еще один человек, но он остался жив.

Как пишет газета Репортер Восточного Крыма, глава поселения мог не справиться с управлением своего ВАЗ-2112, так как утром трасса была покрыта скользким инеем. Во время поворота его автомобиль занесло, он съехал с дороги и упал в кювет. За считанные минуты от полученных травм Альберт Манченко скончался прямо на месте ДТП. Это произошло до того, как приехала скорая помощь.

Он улетел в кювет. Фото: Репортер Восточного Крыма / ВК

Альберту Манченко было 58 лет. С 2014 года он занимал должность главы Челядиновского сельского совета. Решал вопросы деятельности органов местного самоуправления городских округов и часто оказывал помощь местным жителям.

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