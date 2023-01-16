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Происшествия16 января 2023 8:45

Системы ПВО сбили беспилотник в районе севастопольского аэродрома Бельбек

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник, летевший по направлению к аэродрому Бельбек
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Системы ПВО сбили БПЛА над Черным морем

Системы ПВО сбили БПЛА над Черным морем

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе успешно отразили вторую атаку беспилотников за сутки. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале, в городе сработала система противовоздушной обороны.

- Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку, - рассказал губернатор.

Напомним, после полуночи 16 января в городе были слышны громкие звуки. На сообщения оперативно отреагировал Михаил Развожаев. Выяснилось, что сработала система ПВО. Беспилотник был уничтожен над севастопольской бухтой.

Предыдущая атака на город-герой случилась в рождественскую ночь. Тогда системы ПВО сбили БПЛА над Северным молом. Как тогда отмечал губернатор Михаил Развожаев, даже православный праздник не стал поводом остановить попытки атаковать Севастополь.

ДОПОЛНЕНИЕ

В городе продолжают отражать атаки беспилотников. В 11:55 16 января губернатор Севастополя сообщил о трех сбитых БПЛА над морем.

- Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие, - отметил Михаил Развожаев.

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