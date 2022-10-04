После нападения на советника главы Крыма Эрвина Мусаева в полиции завели уголовное дело

Конфликт произошел 3 октября. Фото: Эрвин Мусаев/ВК

После скандального конфликта между советником главы Крыма Эрвином Мусаевым и главой региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйвазом Умеровым сотрудники полиции Симферополя возбудили уголовное дело, сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Крыму.

Напомним, весь конфликт произошел 3 октября из-за политических взглядов двух сторон. По словам бывшего директора телеканала «Миллет», когда тот вышел из дома и направлялся на работу, из машины внезапно выпрыгнул его сосед Эйваз Умеров и принялся его избивать. При этом, как рассказал КП-Крым Эйваз Умеров, конфликт начал Эрвин Мусаев. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар утверждает, что во время встречи вместо приветствия советник главы начал оскорблять Умерова и всю его семью, поэтому пришлось защищаться.

На следующий день после конфликта силовики симферопольского отделения полиции нашли подозреваемого в избиении.

- В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции опросили потерпевшего, а также возможных свидетелей и очевидцев инцидента. По собранным полицейскими материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - рассказали в МВД.

После того, как Эйваза Умерова задержали, с ним начали работать сотрудники полиции.

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