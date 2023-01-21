Яхта «Пенелопа» загадочным образом ушла на дно: как живет нудист из Уфы, который променял квартиру на парусное судно и поселился в Керчи

Житель Уфы Александр Маликов купил яхту и отправился в Крым. Фото: личный архив

Круто изменил жизнь – так можно сказать о жителе Башкирии, который три года тому назад продал квартиру в Уфе, купил яхту и отправился в плавание.

На своей «Пенелопе» Александр Маликов в 2019 году прошел 2200 км по рекам и морям с помощью автомобильного навигатора и пришвартовался к причалу в Керчи.

ЯХТА ПРИ МУТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ УШЛА НА ДНО

В Керчи очень живописные морские виды. Фото: Александр Маликов/VK

Мечта романтика сбылась, но затем наступили суровые будни, когда исчерпались немудренные финансовые запасы. Путешественнику даже пришлось продать свой велосипед. Слава Богу мир не без добрых людей, которые поддерживали морехода - кто рублем, а кто душевным словом.

«Пенелопа» в Керчи. Фото: Александр Маликов/VK

А там и работа подвернулась по душе - Александр Маликов начал подрабатывать на причале, помогал швартовать морские судна.

Но летом 2022 нежданно-негаданно оказался на больничной койке.

- В середине июня попал в больницу – на ноге образовался серьезный абсцесс, врачи даже говорили об ампутации. За «Пенелопой» попросил приглядывать своего нового напарника по работе, - рассказал КП-Крым Александр Маликов.

От «Пенелопы» остались только фотографии. Фото: личный архив

Но несколько дней мореходу позвонили и сообщили плохую новость, что его любимая яхта по каким-то непонятным причинам ушла на дно – на поверхности торчит лишь только мачта.

- Верная Пенелопа - героиня греческой мифологии двадцать лет ждала своего мужа из похода, а моя «Пенелопа» не продержалась и недели, пока я был в отлучке, - горько шутит собеседник КП-Крым. - Видимо оставшуюся без призора яхту просто разграбили, пока я возился со своей больной ногой, а потом спрятали концы в воду.

Но вот писать заявления в полиции мужчина не стал:

- Просто мне посоветовали не обращаться в органы, и те же люди пообещали помочь поднять судно.

Путешественник пожаловался, что в итоге про обещание забыли, а время для визита во внутренние органы было упущено.

О любимой яхте теперь напоминают только красочные фотографии - «Пенелопа» полностью ушла под воду, когда отогнали от причала понтон, на которую полузатопленное судно опиралось.

ОСТАЛСЯ БЕЗ ЯХТЫ, РАБОТЫ И КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

Александр Маликов добрый человек и любит животных. Фото: Александр Маликов/VK

Закончилось лето, кончилась и работа на причале.

- Живу в вагончике на птичьих правах, даже не могу выйти в интернет, потому что на починку нормального телефона нужно две с половиной тысячи рублей, - пожаловался КП-Крым Александр Маликов.

- Вы жалеете о том, что все бросили ради моря и Крыма? – напросился вполне логичный вопрос.

- Нисколько, хотя сейчас мне трудно, нет никаких доходов и вся надежда на добрых людей, - таков был ответ.

Житель Уфы в молодости служил на флоте. Фото: Александр Маликов/VK

Морем 59-летний Александр Маликов заболел, когда проходил срочную службу в ВМФ. Уфимец отдал долг родине в Петропавловске-Камчатском в качестве судокорпусника-ремонтника.

- Один раз вышли в рейс и попали в сильный шторм, - рассказывает КП-Крым Александр Маликов. - Страху натерпелись, но остались живы, а я с тех пор стал мечтать снова оказаться в бушующем море.

Всю жизнь не давала ему покоя и другая мечта – стать нудистом, чтобы плавать и загорать без ненужных тряпок на теле. С нудистскими пляжами в Башкирии напряг, а вот на Крымском полуострове они есть – можно получить загар без пятен и в Коктебеле, и в Любимовке Севастополя.

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