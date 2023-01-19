«Места и любви хватит всем»: семья из Оренбурга, воспитывающая восемь приемных детей, перебралась в Крым и построила дом на берегу моря

Семья воспитывает восемь приемных детей. Фото: Личный архив Екатерины Ведяшевой

Дом с видом на море и горы, просторная кухня с огромным столом и все домочадцы в сборе. Об этом много лет мечтала семья Ведяшевых, имеющая 10 детей! Мама семейства Екатерина на собственном опыте знает, каково воспитываться в детдоме. Поэтому много лет назад она решила изменить жизнь ребят из неблагополучных семей. Сейчас у 47-летних Екатерины и Андрея сразу восемь приемных детей.

Корреспондент «Комсомолки» узнала, что привело Ведяшевых на полуостров и своими глазами увидела, как живет столь многочисленное семейство.

МЕЧТАЛИ О БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

В Крым семья перебралась в 2018-м году из Оренбурга.

- Мы всегда хотели большую семью, и чтобы все наши детки были счастливы. Ну а еще очень хотелось жить в теплых краях рядом с морем. Наверное, именно поэтому мы и выбрали Крым в качестве места для души, - рассказывает КП-Крым Екатерина Ведяшева.

В Оренбурге у Андрея и Екатерины была стабильная работа бухгалтера и пожарного, своя квартира и много друзей. О переезде в теплые края супруги начали задумываться давно. Первые мысли об этом пришли еще когда у молодоженов появился первый ребенок. Спустя несколько лет родилась еще одна дочка, а потом оренбуржцы начали усыновлять малышей из детдомов. Сейчас вместе с супругами живут девять детей. Андрея и Екатерину они ласково называют «мама» и «папа».

Дети любят играть и проводить время вместе. Фото: Личный архив Екатерины Ведяшевой

ПЯТЬ ЛЕТ В СЪЕМНЫХ КВАРТИРАХ

В качестве райского уголка супруги выбрали небольшой поселок под Алуштой – Малый маяк.

- Я уволилась с работы, мы собрали вещи, продали квартиру и уехали за тысячи километров. Нас тут очень хорошо приняли, благо опека хорошая. Намного лучше, чем в Оренбурге. Если раньше пособий иногда вообще не хватало, чтобы что-то себе позволить, то сейчас все прекрасно. Дети у нас хорошо одеваются, ходят на разные кружки, гуляют с друзьями и ни в чем себе не отказывают, - говорит многодетная мать.

Около пяти лет в Крыму Ведяшевы жили в съемных квартирах. Сначала было тяжело, так как даже трехкомнатной квартиры было мало для большой семьи, поэтому сразу решили построить большой и просторный дом. В этом им помогли субсидии и пособия для многодетных. В конце августа 2022 года трехэтажный особняк был полностью построен, поэтому оренбуржцы с вещами перебрались туда.

Папа Андрей работает пожарным в МЧС. Фото: Личный архив Екатерины Ведяшевой

- В этом году впервые встретили Новый год в нашем доме. Очень необычное чувство. Особенно, когда так долго мечтали об этом, - отмечает многодетная мать.

В будущем дети хотят стать полицейскими или следователями. Фото: Личный архив Екатерины Ведяшевой

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Если сейчас их жизнь выглядит как с обложки журнала, то раньше все было не совсем так. История семьи началась еще в конце 90-х, когда Екатерина и Андрей поженились. Сначала у них родилась первая дочка, которой сейчас уже 23 года. Чуть позже – на свет появилась еще одна, а через несколько лет в семье начали жить приемные дети.

Ребята любят рисовать и делать что-то своими руками Фото: Александра Тимощенко

- Я сама приемная. Моя родная мама была пьющая и просто подарила меня одной женщине. Это было еще в 70-х. Когда мне было девять лет, приемная мама умерла от болезни, и меня забрал ее родной брат. Мы с ним до сих пор общаемся. Хоть он мне и не родной, это все равно моя семья, он знает всех моих детей и всегда поддерживает. Из-за того, что я выросла без родных родителей, мне всегда хотелось помогать деткам, которых бросили или которые плохо живут. Первого приемного сына мы взяли из пьющей семьи. Они жили у нас в поселке, и однажды я услышала, как он говорил своей маме о том, что больше не будет просить есть, только чтобы она его не била. Потом женщину лишили родительских прав, и я взяла его к себе, - вспоминает Екатерина.

Каждый день семья проводит вместе Фото: Александра Тимощенко

Каждые год-два в семье Ведяшевых появлялись новые дети. Екатерина и Андрей помогали им отойти от сложных отношений с родными, дарили им заботу и любовь. Детские сердца со временем начинали оттаивать и ребята отвечали приемным родителям взаимностью.

Всего в доме три этажа. Места хватает для всех Фото: Александра Тимощенко

РАЗНОСТОРОННЯЯ СЕМЬЯ

Каждый вечер в доме оренбуржцев шумно. На каждом этаже слышен детский смех, а на кухне вкусно пахнет едой. Каждый ребенок занят своим делом: кто-то рисует, кто-то играет на баяне или гитаре, а кто-то помогает готовить на кухне.

Каждый вечер в доме оренбуржцев шумно. На каждом этаже слышен детский смех, а на кухне вкусно пахнет едой. Фото: Александра Тимощенко

- У нас разностороння семья. Я очень люблю вязать. Из-за этого две мои дочки стали рукодельницами. Третьеклассница Галя любит рисовать и лепить из пластилина разные фигурки, Настя – вышивает, мальчики – играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют. За такие заслуги они часто ездят отдыхать в детский лагерь «Артек», - говорит Екатерина.

ДЕТИ МЕЧТАЮТ РАБОТАТЬ В ПОЛИЦИИ

Несмотря на большое количество увлечений, почти все воспитанники Ведяшевых с самого раннего возраста мечтают стать полицейскими или следователями, чтобы помогать людям и быть похожими на папу.

Сейчас домик у моря уже достроен, осталось сделать только косметический ремонт и установить забор. Но на этом оренбуржцы не останавливаются. По словам главы семейства, в скором времени на участке появится баня и пасека для разведения меда.

- Мы не планируем останавливаться. Если кому-то из деток будет нужна помощь, мы готовы приютить еще. Места хватит для всех, любви – тоже, - с улыбкой заключает многодетная мама.

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