В Керчи на водителя BMW, который сбил двух детей и скрылся, завели уголовное дело

Мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Фото: МВД по Республике Крым

В Керчи в отношении водителя, который сбил двух детей и скрылся с места аварии, возбуждено уголовное дело. В момент ДТП мужчина был пьян, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городе Севастополю.

Мужчине вменяется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью людей, сопряженное с оставлением места в опасности водителем, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами (пункты «б», «в» части 2 статьи 264 УК РФ).

Напомним, авария произошла вечером 18 января на пересечении улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Войкова, Славы и Всесоюзной. Водитель BMW 740 не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и сбил двух мальчиков, которые находились у арки при входе в парк, после чего скрылся с места аварии.

Двое мальчиков 7 и 8 лет были госпитализированы с различными травмами. Оба в настоящее время находятся в больнице, один – в тяжелом состоянии.

Автомобиль с разбитым капотом обнаружили недалеко от места аварии, водителя задержали. Как выяснилось, 41-летний житель Керчи, ранее судимый индивидуальный предприниматель сел за руль, будучи лишенным водительских прав, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что вину он признал.

– Сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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