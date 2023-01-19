Сто рублей за миллион и юбка девушки бывшего: что продают на популярном сервисе крымчане

Крымчане стараются заработать разными способами. Фото: Авито

Сайты с объявлениями о продажах иногда повышают настроение. Что только не пытается там продать предприимчивый народ: от кусков коллекционного метеорита до костей динозавра. Чего добру пропадать? Поэтому многие крымчане организовали целый бизнес по продаже ненужного хлама. В ход идут старые игрушки, ненужные подарки и поломанные гаджеты. Иногда они даже находят новых хозяев.

«Комсомолка» нашла самые странные лоты на сайте объявлений, которые крымчане хотят продать за большие деньги.

МЕТЕОРИТ ПОСЛЕ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

Костью динозавра или магическими камнями пользователей Авито уже давно не удивишь, но житель Симферополя надежды не теряет. В начале января он решил выставить на продажу настоящий, по его словам, метеорит, который он нашел на горе Демерджи. Как рассказал КП-Крым хозяин необычной находки, он регулярно гуляет по крымским вершинам в надежде найти какие-то интересные предметы, поэтому точно уверен, что в его коллекции не просто красивый камень.

Метеорит с Демерджи. Фото: Авито

- Я этим, можно сказать профессионально занимаюсь, поэтому могу отличить подделку и пустышку от настоящего метеорита. Этот магнитится. К тому же, на Демерджи очень красиво и чисто, там магическое место. Космический камень оказался там после удара большого метеорита, его части расплескались и застыли, - рассказывает мужчина.

Необычную находку он продает за 10 тысяч рублей, но согласен на торг. В его коллекции также есть и другие метеориты – из Балаклавы, Ай-Петри и даже метеорит с геммологической экспертизой (экспертная оценка камней). Цена последнего – 545 тысяч рублей.

СТО РУБЛЕЙ ЗА МИЛЛИОН

Раньше на Авито был целый тренд на сторублевые коллекционные купюры с достопримечательностями Крыма. Они появились по всей России еще в 2015 году, но с того момента сильно подросли в цене. Один из жителей Симферополя решил выставить на продажу обычную сторублевую банкноту за миллион рублей. Но за все время существования объявления очередь из желающих приобрести пока не выстроилась.

Сторублевая купюра. Фото: Авито

ЮБКА ДЛЯ НОВОЙ ДЕВУШКИ БЫВШЕГО

- Покупала в подарок новой девушке своего бывшего парня, но она в нее не влезла. Слишком толстая, - написано под объявлением о продаже джинсовой юбки.

Такая вещь появилась на сайте не так давно, но подкупила многих своим описанием. Как рассказала хозяйка лота, после публикации ей даже звонили незнакомые люди, чтобы поддержать.

Юбку девушка хотела подарить новой подруге своего бывшего парня. Фото: Авито

- Кто-то думал, что я грущу после расставания или мне нужна какая-то помощь, но с парнем мы разошлись уже давно, поэтому я отпустила все мысли о нем. А вот что с юбкой этой делать – непонятно, вот и решила ее на Авито выставить, - рассказывает девушка.

КОЛЛЕКЦИЯ БУТЫЛОК

Среди коллекционеров на Авито также можно выделить жителя Ялты, который собирает маленькие бутылки из минибаров отелей. В строке «состояние» он честно указывает «б/у». Коллекция стеклянной тары насчитывает около 800 экземпляров, у каждого есть история из разных стран мира. Хозяин хочет отдать нажитое добро только в хорошие руки, поэтому и цену поставил 1 100 000 рублей.

Коллекция бутылок. Фото: Авито

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