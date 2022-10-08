Через Керченский пролив возобновят движение паромов. Фото: Дмитрий СТЕШИН/архив КП
8 октября Крымский мост перекрыли в связи со взрывом, который спровоцировал возгорание семи железнодорожных цистерн с топливом.
На Крымском мосту два автомобильных пролета моста частично обрушены. Очень важно, что арочная часть моста не пострадала. Руководство регион также сообщает, что все повреждения будут оперативно устранены, а там уже можно вести речь о возобновлении движения через Керченский пролив.
Но что делать тем, кому срочно нужно выехать на материковую часть Российской Федерации или наоборот приехать на полуостров. Вариантов пока хотя и не так много, но они есть.
- К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня, - сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Планируется, что между полуостровом и Краснодарским краем запустят не меньше четырех паромов. После ЧП на Крымском мосту Керченская паромная переправа уже начала работу – готовится к выходу в плавание первый паром, на подходе еще три грузопассажирских судна.
Кроме того, налажен сухопутный коридор через новые регионы.
Подробности этого альтернативного маршрута через освобожденные территории таковы: добраться на автомобиле и автобусе до Крымского полуострова можно, если ехать по трассе М4 «Дон» до Ростова-на-Дону, через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Херсонскую область.
Но власти просят без острой необходимости не отправляться в такое путешествие.
Тем, кто сейчас находится в отелях и испытывает трудности с выездом, власти республики советуют продолжить проживание.
- Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, - сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
Порядок компенсации по данному вопросу будет озвучен в понедельник, 10 октября.
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