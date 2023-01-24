Унитаз с камнями Сваровски и ремонт в стиле Рококо. Почему квартиры в Крыму стоят дороже элитных апартаментов в центре Москвы

Цены на некоторые хоромы доходят до сотни миллионов рублей. Фото: Авито

Вид на горы, море, теплая погода круглый год и просторные апартаменты. Ради райской жизни со всей страны многие люди переезжают именно в Крым, поэтому полуостров по праву считается одним из самых дорогих регионов России по стоимости жилья. Цены на недвижимость здесь сильно кусаются. А если хочется поселиться в элитный пентхаус, да еще и недалеко от берега, то дешевле 50 миллионов рублей вариантов не так много.

«Комсомолка» нашла самые дорогие предложения на рынке недвижимости Крыма, которые не так давно появились в открытой продаже. Цены на некоторые хоромы доходят до сотни миллионов рублей. Сколько стоит элитная недвижимость в Крыму, и кто ее покупает?

КРИСТАЛЛЫ СВАРОВСКИ НА УНИТАЗЕ

В самый топ рейтинга попала квартира из Ялты за 195 миллионов рублей или за три миллиона долларов. Хозяин скромно называет свой дом эксклюзивными апартаментами общей площадью 330 квадратных метров. Пятикомнатная квартира расположилась на седьмом этаже четырнадцатиэтажного жилого дома. Он находится в ялтинском Приморском парке имени Гагарина, поэтому из окна открывается потрясающий вид на море, зелень и горы, а до пляжа – рукой подать.

В самый топ рейтинга попала квартира из Ялты за 195 миллионов рублей. Фото: Авито

По словам продавца, в апартаментах находятся гостиная, просторная кухня-столовая, три спальни, две гардеробные, две ванные комнаты, прачечная, объединенная с ванной комнатой, и целых шесть открытых террас с видом на море и парк!

- В отделке использованы только натуральные материалы: бразильский голубой гранит, мрамор разумных видов и цветов, оникс, натуральное дерево, - отмечают сотрудники Авито. Недвижимости.

Фото: Авито

К тому же, мебель в ванных комнатах с отделкой камнями Swarovski, а вся мебель в квартире сделана под заказ от итальянских производителей.

ЦАРСКИЙ ДОМ

На втором месте в списке находится четырехкомнатный апартамент в элитном комплексе «Дипломат». Он расположился в городском округе Ялта. Как рассказывает продавец, сам комплекс полностью построен, поэтому внутри квартиры весь интерьер с готовой отделкой, сделанной по итальянскому проекту. На территории «Дипломата» есть четыре частных бассейна, подземный паркинг, личный ресторан, СПА-центр с крытым бассейном, сауна, русская баня, хамам, фитобар и даже тренажерный зал. Чтобы пройти до пляжа, можно спуститься по парку около 500 метров.

Кстати, оттуда начинается императорская Царская тропа, длина которой почти семь километров. Цена такой элитной квартиры – 142 миллиона рублей, а площадь – около 388 квадратных метров.

ВИДОВАЯ ТЕРРАСА

В том же комплексе, но этажом выше находится еще одна четырехкомнатная квартира. Она занимает 386 квадратных метров и стоит немного дешевле – 141 миллион рублей. Как сообщает хозяин, по планировке апартаменты ничем не отличаются от прошлых, там даже сделан такой же ремонт. Но есть главное отличие – выход на крышу комплекса с потрясающей видовой террасой.

Фото: Авито

РЕМОНТ В СТИЛЕ РОКОКО

Последнее место в рейтинге занимает роскошный пентхаус в Севастополе на Античном проспекте. За пятикомнатную квартиру в 220 квадратов недалеко от центра города-героя продавец просит 110 миллионов рублей.

Фото: Авито

- Квартира отлично подойдет для постоянного проживания большой и дружной семьи, в качестве резиденции для отдыха и как высоко рентабельная инвестиция, - уверяет хозяин.

Фото: Авито

Помещение имеет необычную округлую форму, поэтому получило народное название «Колизей». На территории есть автоматические ворота с дистанционным управлением, паркинг, огромная детская площадка, футбольное поле, а внутри апартаментов – ремонт премиум класса с высококачественной отделкой по авторскому дизайн-проекту от знаменитой студии архитектуры и дизайна «Fortuna». Весь интерьер выполнен в богатом стиле Рококо и Модерн 19 - начала 20-ого века.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- За последние несколько месяцев по всему Крыму наблюдается падение цен на недвижимость, стоимость квартир сильно снижается. Такие изменения касаются не только элитного жилья, но и обычных однокомнатных и двухкомнатных квартир или частных домов. Такая тенденция началась в конце сентября и продолжается до сих пор, - сообщают КП-Крым в пресс-службе Авито. Недвижимости.

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