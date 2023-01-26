В Симферополе арестовали 12 человек, которые пришли к суду, чтобы поддержать участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

Судебные заседания проходили в открытом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двенадцать крымчан, которые пришли к зданию суда поддержать участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, получили от 10 до 14 суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Симферополя.

– Согласно материалам дел об административных правонарушениях, в 12 часов 16 минут, 25 января 2023 года, 12 лиц добровольно пребывали возле 16 дома по улице Воровского в городе Симферополе в момент избрания Киевским районным судом города Симферополя меры пресечения шестерым участникам запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, в знак поддержки задержанных лиц, – говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями граждане мешали движению пешеходов.

Судебные заседания проходили в открытом режиме. При назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства учитывалось наличие на иждивении несовершеннолетних детей или престарелых родственников.

Двое крымчан арестованы на 10 суток, один - на 11 суток, трое – на 12 суток, четверо – на 13. Двое проведут в следственном изоляторе временного содержания 14 суток. Постановления еще не вступили в законную силу, отметили в суде.

Напомним, 24 января в Центре общественных связей ФСБ 24 января сообщили о задержании в Крыму членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Мужчины вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман, проводили конспиративные собрания. По местам жительства задержанных обнаружили запрещенные в РФ пропагандистские материалы террористической направленности, а также средства связи и электронные носители информации. По данным ФСБ, деятельность членов ячейки координировали из Украины. 25 января членам террористической ячейки избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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