«Миссия выполнима»: 53-летняя Эвелина Бледанс поднялась на вершину горы Аю-Даг в Крыму и загадала желание

Актриса уверена - загаданное на пару с сыном желание непременно сбудется. Фото: Эвелина Бледанс\VK

Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс продолжает наслаждаться отпуском в Крыму. Хоть для звезды это не совсем отдых, ведь приехала она на полуостров с важной миссией - открывать в международном детском центре «Артек» первую смену для «солнечных» детей - время проводит с максимальной пользой для здоровья. Знаменитость поднялась на вершину горы Аю-Даг на Южном берегу Крыма вместе с воспитанниками лагеря, и поделилась видеозаписью восхождения в соцсетях.

- На гору Аю-Даг поднимаются все «артековцы», годные по состоянию здоровья. Наши «солнышки» не смогли подняться, но миссия выполнима. Мама на вершине, - рассказала Бледанс.

Актриса в отличной физической форме - во время подъема она успевала делать физические упражнения. К примеру, на видеозаписи заметно, что сделать несколько отжиманий и продолжить путь для знаменитости - раз плюнуть.

Звезда может похвастаться не только шикарной фигурой, но и отличной физподготовкой. Фото: скриншот из видео

Напомним, Эвелина Бледанс - уроженка Ялты, поэтому родные места она старается посещать регулярно. Звезда воспитывает «солнечного» ребенка - 10-летнего сына Семена, и помогает таким же детям. Вместе с сыном и другими детьми благотворительного фонда актрисы «Мы все разные», Эвелина Бледанс отправилась на отдых в лагере «Артек», где создали специальную инклюзивную смену. Бледанс, можно сказать, повезло - Крымский мост поезд, на котором ехала актриса, пересек за день до случившейся 8 октября трагедии. Позже звезда признавалась, что из-за местонахождения и открытого выражения любви к полуострову, ей поступают угрозы. Но на них Бледанс старалась не обращать внимания, лишь отмечая, что Крым - ее родина, и ей не страшно.

Компанию при подъеме на сложную вершину Эвелине Бледанс составляли и ребята из лагеря «Артек». Звезда успела подружиться со многими из них, и даже прошла своеобразный обряд посвящения - на лице актрисы нарисовали логотип лагеря. Свой подъем она посвятила «солнечным» детишкам, в том числе и сыну, которые по состоянию здоровья не смогли разделить его с «артековцами».

Эвелина Бледанс посвятила подъем на Аю-Даг "солнечным" детишкам. Фото: скриншот из видео

Не обошлось и без местных примет. Актриса уверена: если принести на вершину горы камешек с ее подножия, загадав при этом желание - оно обязательно сбудется.

- Семка (сын актрисы, - прим. ред.), и твое здесь желание, это наше общее. И оно сбудется, - подчеркнула Эвелина Бледанс.

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