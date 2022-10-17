Тихони - в группе риска: крымский психолог рассказала, почему происходят «Колумбайны»* и можно ли их предотвратить

На страшные поступки в первую очередь способны подростки, которые практически не общаются со сверстниками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно четыре года назад в Керчи произошла трагедия, всколыхнувшая всю Россию. 17 октября 2018 года студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и расстрелял студентов и преподавателей. Жертвами страшного ЧП стали 20 человек - из них 15 студентов и пять сотрудников колледжа. 67 человек получили ранения, некоторые из них продолжают реабилитацию до сих пор.

К сожалению, такие ситуации продолжают происходить. В конце сентября 2022 года очередная трагедия в ижевской школе унесла жизни 17 человек - 11 детей и шестерых взрослых.

«Комсомолка» поговорила с педагогом-психологом бахчисарайского образовательного учреждения «Школьная академия» Алиной Барильчук и выяснила, что заставляет подростков идти на страшные поступки, и какие методы могут предотвратить подобные трагедии.

ГРУППА РИСКА

В тот злополучный день четыре года назад Владислав Росляков прошел в колледж и взорвал в столовой самодельное взрывное устройство, расстрелял студентов и преподавателей, а потом совершил самоубийство. Мало кто мог подумать, что безобидный на вид 18-летний тихоня способен устроить колумбайн*.

Как отмечает Алина Барильчук, именно такие «тихие» подростки входят в группу риска - они могут проявить неожиданную для окружающих агрессию, копившуюся внутри годами.

- В основном, это очень закрытые люди - со стороны никто и не подумает, на что этот человек может быть способен. Если вспомнить керченского стрелка, то все говорили, что он тихоня. Поэтому сразу определить тех, кто способен на страшные поступки, достаточно тяжело. В первую очередь в группе риска именно дети и подростки, которые ни с кем не общаются, - подчеркнула крымский психолог.

По словам Алины Барильчук, стоит присмотреться к «закрытым», замкнутым ребятам, которые держатся подальше от коммуникаций со сверстниками - если в школе или колледже есть такие учащиеся, то именно им в первую очередь уделяют внимание педагоги-психологи.

АСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

В большинстве своем подростки очень впечатлительны и могут быть подвержены чужому влиянию. Особенно, если не получают достаточного внимания в семье. Ребенок замыкается в себе и ищет «спасения» в Сети. К примеру, как выяснилось после трагедии в керченском политехе, Владислав Росляков рассказывал друзьям по переписке о своих планах. Страничка парня была заведена на вымышленное имя, и он удалил ее накануне принятого им страшного решения.

- Если подросток ведет себя странно, у него лучше посмотреть социальные сети - он может быть подписан на подозрительные группы. Очень много настораживающих моментов происходит именно в Интернете. В основном такие люди отделены от общества - потом эта замкнутость выходит боком, - говорит психолог.

На вопрос о том, кто может оказывать наиболее сильное влияние на психику подростка, Алина Барильчук отвечает: посторонние. Родители в таком возрасте теряют авторитет, а если обстановка в семье не самая здоровая, это еще больше усугубляет ситуацию.

- Потенциально опасным может быть ребенок из любой семьи, хотя в первую очередь в группу риска входят неблагополучные и неполные. Такие люди скорее подвергаются постороннему влиянию. Но нужно понимать - в наше время подвержен агрессии любой человек.

РАЗБИРАТЬСЯ ГЛОБАЛЬНО

Если в учебных заведениях друг замечают, что ребенок начал вести себя странно, педагоги и психологи советуют не терять ни минуты.

- Нужно приглашать ребенка и аккуратно спрашивать, что его тревожит. Необходимо обязательно выяснять, с чем связано такое поведение. Может быть, его обижают сверстники или у него возникли проблемы в семье. Это может быть что угодно. Подростки сильнее всего подвержены психологическому влиянию. Нужно разбираться глобально - приглашать родителей, общаться с ними. Спрашивать, как обстоят дела в семье, и смотреть на реакцию, - заключила школьный психолог.

Как таковой, профилактики по предотвращению «колумбайнов», к сожалению, нет. Поэтому прежде всего нужно бороться с травлей - как со стороны сверстников, так и взрослых. И, конечно же, необходимо здоровое общение - в первую очередь в масштабах семьи.

*«Колумбайн» - трагедии в одноименной американской школе, случившаяся в 1999 году. Один из самых известных случаев массового расстрела учащихся. Позже он лег в основу деструктивной идеологии. Движение «Колумбайн» признано на территории РФ террористическим.

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