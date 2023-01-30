Ленивые и безответственные, но отзывчивые и позитивные: раскрываем тайны менталитета жителей Крыма

Безответственные, живут без напряга и пребывают на вечном позитиве. Так зачастую представляют жителей южных регионов приехавшие на курорт россияне. Фото: Александра Тимощенко

Крым словно создан для туризма и релакса. Сюда хотят перебраться многие россияне, мечтающие круглый год жить в тепле и у моря. Но одно дело бывать в Крыму на отдыхе, и совсем другое переехать сюда на ПМЖ.

Безответственные, живут без напряга и пребывают на вечном позитиве. Так зачастую представляют жителей южных регионов приехавшие на курорт россияне. Однако крымчане считают, что это стереотипы, не связанные с реальностью. Правда или миф, разбиралась «Комсомолка».

Также среди прочих особенностей фотограф добавила, что крымчане обыденно относятся к красотам природы. Фото: Александра Тимощенко

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛУОСТРОВ

Нарисовать портрет среднестатистического крымчанина не так уж и просто, ведь местный менталитет определяется не по национальности, а по географическому признаку. На территории в 30 тысяч квадратных километров мирно уживается как минимум десять народов со своими обычаями, нравами и воспитанием. Именно поэтому можно лишь выделить общие черты характера.

«ЭТО КРЫМ, ДЕТКА»

«Ну у вас и замашки!», «ЧКХ», «Это Крым, детка» и еще кучу разных выражений давно придумали приехавшие на полуостров россияне. Для них непонятно, как можно постоянно и везде опаздывать, жить без популярных торговых сетей и до декабря купаться в море.

- Когда я переехал сюда, меня удивило, как здесь мало недовольных лиц. Причем в общественном транспорте тоже. На Урале большая редкость, чтобы тебе улыбался случайный прохожий, это едва ли не дурной тон. Там у людей взгляд обычно суровый. Сначала меня это настораживало, а потом привык, - рассказывает переехавший в Крым из Екатеринбурга Евгений.

На территории в 30 тысяч квадратных километров мирно уживается как минимум десять народов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ровно год назад он променял холодный Урал на теплый полуостров. На работе ожидалось повышение, но для этого нужно было сменить город. Признается – всегда хотел жить в более комфортном климате, чаще видеть море и любоваться красивой природой, поэтому, недолго думая, переехал.

По словам коренного уральца, он опасался карикатурных необязательных и безответственных местных, которые часто ленятся и ничего не хотят делать. Но когда приехал, понял, что не все так плохо.

НЕПУНКТУАЛЬНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Большинство «понаехов», как они сами себя называют, выделяют у местных следующие черты характера: невысокая степень ответственности, медлительность, лень, открытость, отзывчивость, позитивное мышление и общительность.

- В первые же дни меня насторожила непунктуальность крымчан.

Если договорился с местным человеком о встрече, причем неважно – по личной или рабочей, в большинстве случаев он опоздает. Даже на собеседования люди умудрялись приходить позже назначенного времени, - отмечает Евгений.

Крым всегда манил своим климатом и природой Фото: Александра Тимощенко

ВСЕ ДРУГ ДРУГА ЗНАЮТ

Юлия приехала в Крым из Санкт-Петербурга на отдых около пяти лет назад. Ялта, парус и курортный роман так быстро произвели впечатление на юную девушку, что после отпуска она решила сюда перебраться. Сейчас девушка живет в курортном городе, работает фотографом и стилистом и даже не рассматривает варианта вернуться в Северную столицу. Полуостров крепко засел в ее сердце и стал родным. По словам Юлии, среди самых распространенных особенностей местного менталитета петербурженка заметила и другое.

- Кажется, будто здесь все друг друга знают. Когда эйфория от смены места жительства улетучилась, я начала знакомиться с местными, общаться, находить друзей и близких по духу людей, поняла, что ты будто в большой деревне, где кто-то кому-то брат, сват и так далее. С одной стороны, это уютно, а с другой – настораживает. Ведь если ты сделаешь что-то плохое, то об этом узнают обязательно все и даже те, с кем ты еще не знаком лично, - отмечает Юлия.

ПРИРОДА – ОБЫДЕННОСТЬ

Также среди прочих особенностей фотограф добавила, что крымчане обыденно относятся к красотам природы.

- Каждый день я стараюсь ходить к морю, гулять по набережным, а на выходных иду в походы. Для местных же это дикость. Моя ялтинская подруга может целое лето не купаться в море, потому что для нее это банально неинтересно, - удивляется девушка.

Виной всему несколько факторов – климат и история. Фото: Анна КИРИЕНКО

ОТВЕТ КРЫМЧАНИНА

При этом, некоторые крымчане уверены, что никакого особенного менталитета не существует, и обычный южанин ничем не отличается от того же уральца или новгородца. Но среди местных есть и те, кто так жеразделяют жителей разных регионов по характеру.

- Мы же прекрасно понимаем, что Россия – огромная страна. Поэтому и люди в каждом уголке страны разные. Да, у нас есть много общего, но и отличительные черты, определенно, тоже присутствуют. Нужно понимать, что условия жизни в разных областях абсолютно разные, это и накладывает отпечаток на менталитет. Например, жители Урала и Питеране сильно отличаются по характеру, как и - Нижнего Новгорода и Пскова, но вот между тем же Екатеринбургом и Крымом – настоящая пропасть. Это просто нужно принять, - делится с КП-Крым местный житель Олег.

МНЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГА

Как утверждает психолог-культуролог Татьяна Майер, отличие жителей южного региона от любых других, определенно, есть. Виной всему несколько факторов – климат и история.

- Жара, вечное лето и море очень расслабляет и не способствует работоспособности, а все необходимые ресурсы более доступны, так как можно найти много вариантов, как не остаться голодным, находясь в комфортных условиях. Это намного проще, чем та же Сибирь или ДальнийВосток. Там местные до сих пор живут по принципу «не потопаешь – не полопаешь». А второй фактор – это историческая подоплека. На наш полуостров всегда стремились самые разные народы – от скифов до греков, сарматов и киммерийцев. Это были люди, жаждущие приключений и новых впечатлений. Поэтому даже через много лет здесь все равно живут те, кто легко относится к жизни и более оптимистично настроен, - заключает психолог.

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