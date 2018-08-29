Хочу в Крым на ПМЖ: После этих слов украинский пограничник порвал паспорт гражданина
Гражданин Украины пытался незаконно попасть в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.
32-летнего мужчину задержали поздним вечером 26 августа на берегу Перекопского залива, в районе Турецкого вала. Он двигался со стороны Украины в Крым, минуя пункт пропуска «Армянск».
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму
Вообще, прописка у молодого человека крымская, однако российское гражданство в 2014 году он не получал, так как в течение 15 лет жил и работал в Италии. Потом приехал на Украину, в Днепродзержинск, и в 2018 году решил перебраться к родственникам в Крым и получить гражданство РФ. Вот только столкнулся с недобросовестными хранителями государственной границы незалежной.
Задержанный пояснил, что несколько часов назад пытался попасть на полуостров законным путем. Но после того, как сказал украинским пограничникам, что собирается переезжать в Крым на постоянное место жительства, те на его глазах порвали внутренний и заграничный украинские паспорта. Мужчину отправили обратно, в Днепродзержинск, где он проживал в последнее время.
- Посмеялись, сказали, попробуй, восстанови там паспорта. Поехал в Крым, потому что захотел домой, надоело где-то скитаться. На Украине было трудно трудоустроиться на работу с крымской пропиской. Мне это надоело, - поделился крымчанин.
Украинец поделился с пограничниками своей историей.Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму
- В настоящее время в отношении иностранного гражданина Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ему избрана мера пресечения в виде личного поручительства, - уточнили в пресс-службе погрануправления.
На время, пока будет идти следствие, мужчина будет жить у родственников и находиться под их присмотром. Также он начнет оформлять российское гражданство.
Ранее Украина усилила охрану границы с Крымом. Во время движения лиц и транспортных средств на границе проводится детальная работа по осмотру. Для проверок привлекают также и кинологов с собаками. У лиц, находящихся рядом с границей, также проверяют документы.
Кроме того, из-за большого количества украинских туристов в «незалежной» вынуждены организовать официальные перевозки к Крыму. Из Херсонской области прямо к украино-российским КПП планируют запустить специальные автобусы.
Корреспондентка "Комсомольской правды Крым" узнала, как на самом деле обстоят дела в пункте пропуска "Армянск" на границе с Украиной. Желающих попасть на полуостров действительно много.
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