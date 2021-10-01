В Крым на ПМЖ: О переезде на полуостров задумались 20% россиян

Жить подавляющее большинство планирует в Ялте, Севастополе, Феодосии и Евпатории. Фото: Архив "КП"

Крым всегда манил своим климатом и природной красотой многих жителей материковой России - людей очаровывает настолько, что они бросают свои дома в отдаленных городах и остаются жить на полуострове. По данным общенационального исследования проекта SuperJob, больше 20% жителей РФ хотели бы переехать на ПМЖ в Крым.

Манящий полуостров обогнал почти все российские города, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и курорту Сочи. Самой главной причиной для переезда респонденты называют наличие рядом «своего моря».

Больше всего желающих переехать из двух столиц и мегаполисов. Жители Москвы и Питера готовы поселиться на солнечном полуострове, но со своей зарплатой и на удаленке. В их число входят и россияне из «депрессивных» регионов, которые готовы работать за небольшую зарплату, но «зато у моря и в тепле».

Около 84% хотели бы снимать жилье, а 16% планируют покупать свою квартиру в рассрочку, ипотеку или сразу.

- Среди желающих переехать в Крым абсолютно в равных долях присутствуют почти все страты общества - бизнес, пенсионеры, бюджетники, работники творческих, научно-технических профессий, сферы строительства и услуг (включая водителей, продавцов, и т.п.). Однако, самая большая часть желающих переехать - айтишники всех направлений и члены их семей, - отмечают в исследовании.

Большая часть опрощенных считает, что переезд материковых жителей в Крым может привести к улучшениям в инфраструктуре и сфере услуг, так как требовательные люди, которые привыкли к хорошему сервису, помогут развитию региона.

Во время опроса россияне также называли и зарплатные ожидания. По их словам, в Крыму можно будет заработать от 30 000 рублей в месяц до миллиона в сезон. Чаще всего называлась желаемая зарплата (или оклад + премии, чаевые) в 50-80 тысяч рублей или сохранение на удаленке привычных 100-150 тысяч рублей.

Жить подавляющее большинство планирует в Ялте, Севастополе, Феодосии и Евпатории.

Напомним, в 2021 году шестнадцать крымских городов вошли в список самых уютных населенных пунктов полуострова по мнению Министерства строительства и госкомпании ДОМ.РФ. Неожиданно для всех лидером стал южнобережный поселок Алупка. Его смогли обогнать только Сочи и Краснодар. В тройку лучших мест для жизни также попали Ялта и Алушта.

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