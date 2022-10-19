В Крым из Херсона начали ходить паромы для вывоза мирных жителей

Прибыв на полуостров, люди либо остаются в централизованном ПВР, либо едут дальше в другие города Фото: Евгения ГУСЕВА

Вывоз жителей Херсона на паромах в Крым осуществляется три раза в день - утром, днем и вечером. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель Общероссийского народного фронта в Херсоне Евгений Мельников.

- Сейчас функционируют два парома, которые отправляются в 07.00, в 12.00 и в вечернее время. Три раза в день, - сказал он.

Первый паром в среду уже вышел. Сначала люди добрались до пункта временного размещения, расположенного на территории Херсонской области в Алешках. Там они прошли процедуру регистрации, после чего отправились в Крым. На полуострове херсонцы либо остаются в централизованном ПВР, либо едут на материковую часть России.

Напомним, в настоящее время проводится эвакуация мирного населения с правого берега Днепра Херсонской области. Как ранее сообщал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, власти региона намерены отправить порядка 50-60 тысяч человек в безопасную зону на левый берег Днепра и вглубь России.

Напомним, 19 октября в Крыму ввели средний уровень реагирования. КП-Крым рассказывает, что это значит.

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