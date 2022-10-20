Запрет на полеты в Крым продлили до 28 октября

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Бесполетную зону над Крымом продлили еще как минимум на неделю - до 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь»‎ до 28 октября 2022 года 03.45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Воздушный порт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля этого года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали. В то же время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.

Напомним, 19 октября в Крыму ввели средний уровень реагирования. «‎Комсомолка» рассказывает, что это значит.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аксенов: комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в Крыму на данный момент не планируется

Дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости (подробнее)