Погода уже не радует теплом, но в межсезонье в Крым тоже едут туристы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Новость о том, что в Крыму был введен средний уровень реагирования по указу президента РФ Владимира Путина, взволновала не только местных жителей, но и туристов, планирующих отдых на полуострове. Можно ли отдыхать в Крыму в условиях среднего уровня реагирования в октябре 2022, рассказали в Ростуризме.

- Получаю много вопросов по поводу туристических поездок в наши популярные южные регионы – Крым и Краснодарский край. На текущий момент никаких ограничений на туризм в этих регионах не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Поэтому, если вы уже находитесь в этих регионах – можно продолжать свой отдых в плановом режиме, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале.

В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов добавил, что введение комендантского часа в республике не планируется. Также нет ограничений на въезд и выезд из Крыма. Также глава РК напомнил, что за 8 месяцев проведения спецоперации в республике успели выработать определенные подходы и тактику решения сложных вопросов.

- Изменение правил въезда и выезда в Республику Крым будет зависеть от обстановки. Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, решения будут приняты в кратчайший срок,- подчеркнул Сергей Аксенов.

По его словам, сегодня в течение дня под охрану будут дополнительно взяты еще 45 объектов.

КАК ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ ВО ВРЕМЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ

По Крымскому мосту можно проехать на машине и автобусе, правда, пока еще в реверсном режиме. Поезда же ходят через транспортный переход по прежнему расписанию. Фуры и грузовики пока что переправляются в обе стороны на паромах. Переправа временно перестает работать, когда ухудшается погода и возникает сильный ветер.

Напомним, что в Крыму с начала года до конца сентября отдохнули более 5,26 миллиона отдыхающих.

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