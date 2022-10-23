Шестой паром начал работать в Керченском проливе 23 октября

С начала работы паромной переправы с ночи на 9 октября по 23 октября через пролив в обе стороны перевезены 18 тысяч 340 пассажиров Фото: Евгения ГУСЕВА

Шестой паром начал работать на Керченской паромной переправе, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- На Керченскую паромную переправу ночью 23 октября вышел шестой паром –железнодорожный «Конро Трейдер». В первый свой рейс он перевез из терминала Рыбный порт (Керчь) в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона, - говорится в сообщении.

В общей сложности с начала работы паромной переправы с ночи на 9 октября по 23 октября через пролив в обе стороны перевезены 18 тысяч 340 пассажиров и 8 тысяч 316 единицы автотранспорта, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также партия вагонов.

В пресс-службе Минтранса отметили, что погода вновь начинает ухудшаться. Однако судоходство пока не остановлено.

По данным метеорологов, к утру 23 октября средняя скорость южного ветра достигала 10,4 метров в секунду, порывы - 12,6 метров в секунду. До конца дня 24 октября ожидается усиление южного ветра до 12-15 метров в секунду, может пройти дождь, однако видимость прогнозируется хорошая. Высота волн будет достигать 70-120 сантиметров.

Напомним, недавно в Керченском проливе начал работать еще один паром грузоподъемностью до семи тысяч тонн - «Композитор Эльза Ибрагимова».

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