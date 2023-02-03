«Мы терпели присутствие украинских собственников, но с началом СВО все изменилось»: в Госсовете Крыма объяснили, с чем связана вторая волна национализации

Под национализацию в этом году попали 500 объектов Фото: Степан ОСТИНОВ

В Крыму начинается вторая волна национализации имущества украинских политиков и олигархов. Сразу же после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году, начали изымать госимущество Украины. Так, первыми под национализацию попали «Черноморнефтегаз», Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами и имущество «Укртрансгаза». Эти компании перешли в собственность республики «в целях обеспечения экологической и энергетической безопасности».

Кроме того, для стабильной работы было принято решение о национализации торгового и рыбного портов Севастополя. И конечно, чтобы сохранить имущество, были изъяты предприятия агропромышленного комплекса, в том числе такие крупные заводы, как «Массандра», «Магарач», «Новый Свет» и Азовский ликероводочный завод. Дальше в список попали санатории и отели. Самый крупный объект, пожалуй, международный оздоровительный детский центр «Артек».

Позже, в сентябре 2014, начали изымать и частные активы. В частности, имущество Игоря Коломойского (офисы «Приватбанка», нефтебаза в Инкермане, земельные участки в Форосе). Сам бизнесмен оценил свои потери в 2 миллиарда долларов. Дальше украинский богач Дмитрий Фирташ лишился имущества и активов принадлежащего ему «Крымгаза», а у бизнесмена Александра Лещинского, спонсировавшего АТО, изъяли компанию «Крымхлеб», Ринат Ахметов же лишился компании ДТЭК «Крымэнерго».

В феврале 2015 года власти объявили о завершении национализации. Об окончании этого процесса объявил глава республики Сергей Аксенов.

Однако 18 октября 2022 года на заочном голосовании крымские депутаты приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан, а в январе вышел проект постановления Госсовета республики, в котором обозначен новый список объектов, попавших под национализацию. Это имущество украинских банков, прекративших работу в Крыму в 2014 году, пансионат «Прибрежный», а также недвижимость, принадлежащая украинским политикам и олигархам Нестору Шуфричу, Ренату Ахметову, Арсению Яценюку. Оказалось, что еще не все их имущество национализировали в 2014-2015 годах. 3 февраля на заочном голосовании депутаты Государственного Совета Республики Крым приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечень включено порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

- С момента начала СВО, когда Россия подписала договор о взаимопомощи с народными республиками, вопрос с наличием в Крыму собственности украинских граждан стал рассматриваться в совершенно другом русле, - поясняет в комментарии КП-Крым спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По словам политика, в 2014 и в последующие годы Россия пыталась выстроить отношения с Украиной на правовой основе. Подтверждение тому - принятые Минские соглашения для урегулирования конфликта. И вплоть до 24 февраля прошлого года существовала надежда, что боевые действия удастся прекратить дипломатическим путем.

- Теперь мы более пристально наблюдаем, как ведут себя собственники этих предприятий, поскольку идут военные действия. Когда стало очевидно, что с их стороны по сути идет активная поддержка националистов, вся прибыль, добываемая в Крыму, разными хитрыми путями уплывает на враждебную нам территорию, появились многочисленные обращения крымчан, трудовых коллективов таких предприятий, стал вопрос о том, что надо срочно восстановить справедливость, - отмечает Владимир Константинов.

Глава Госсовета республики пояснил, что до недавних пор национализации подлежали только те предприятия, где «были зафиксированы однозначный саботаж и откровенное нежелание владельцев участвовать в жизни предприятия». В частности, когда допускали невыплату зарплаты сотрудникам или полную остановку деятельности.

- Понятное дело, что они не были никогда заинтересованы в российском Крыму, но если не происходило саботажа, мы присутствие таких украинских собственников терпели. Сегодня главный фактор, который мы выявляем, - причастность хозяев к террористической деятельности этой нацистской банды. Говоря откровенно, на Украине сегодня бизнеса, который бы не был связан с нацистами, не осталось. Они уничтожили всех, кто не с ними. Поэтому любой, даже самый скромный предприниматель, - их. Он их финансирует, он их содержит, вносит легальные или нелегальные взносы на поддержку ВСУ и нацбатов. Конечно, была проведена тщательная работа, которая и сегодня продолжается. Мы не остановимся, пока не наведем полный порядок в Крыму, - заключил спикер парламента.

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