В Симферополе установлены первые стационарные банкоматы Сбербанка - адреса

О своем намерении «зайти» в Крым и Севастополь Сбербанк объявил в январе 2023 года Фото: Иван Макеев

Сегодня, 3 февраля, в Симферополе появились первые стационарные банкоматы Сбербанка. Они размещены на партнерских площадках, сообщается на официальном сайте банка.

Когда работа устройств будет налажена, услугами Сбербанка можно будет воспользоваться по адресам:

- в супермаркете местной сети ПУД (улица Гагарина, дом 3);

- в ТРК «Центрум» (улица Севастопольская, 62);

- в ТЦ «Гагаринский» (Набережная 75, лит 3);

- в магазине «Яблоко» (улица Кечкеметская, дом 1).

- Настройка и работа устройства будет налажена в течение недели, - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца марта в других торговых центрах Крыма, а также во многих супермаркетах сети ПУД в Симферополе, Севастополе и Ялте также заработают банкоматы Сбербанка.

Напомним, о своем намерении «зайти» в Крым и Севастополь Сбербанк объявил в январе 2023 года. В перспективе офисы и банкоматы Сбера планируется открыть по всему полуострову в первой половине этого года. Уже 21 января мобильные офисы появились в Ялте, Симферополе и селе Оползневое. Адреса мобильных банков можно узнать здесь.

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