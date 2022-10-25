Суд вынес приговор слесарю, по вине которого от взрыва газа погибла крымчанка, решившая покурить

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Суд в Керчи вынес приговор троим сотрудникам газового предприятия, по вине которых в квартире женщины многоквартирного дома два года назад произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, в результате ЧП хозяйка квартиры погибла.

В феврале 2017 года предприятие «Крымгазсети» заключило договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования МКД № 93 на улице Кирова в Керчи. 26 августа 2020 года рабочие пришли менять шкафный распределительный пункт. По окончании работ слесарь, не проверив герметичность стояка, пустил газ во внутридомовой газопровод.

- При этом он не провел обход всех квартир подъезда, не закрыл все краны на опуске перед приборами, не доложил о результатах проведенных работ руководству. В свою очередь, начальник службы и мастер не проконтролировали действия подчиненного им работника, - говорится в сообщении республиканкой прокуратуры.

В тот же день через стояк, часть которого не была изолирована, газ начал поступать в одну из квартир на девятом этаже. Когда хозяйка дома подожгла сигарету, в помещении произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Женщина не выжила.

Ущерб последствий был оценен более чем в 13 миллионов рублей. Последствия халатности рабочих устраняют по сей день. Ранее глава администрации Керчи рассказал, как проходит процесс восстановления пострадавшего многоквартирного дома: на техническом этаже завершена замена инженерных сетей и коммуникаций, вмонтировано освещение, рабочие подключают радиаторы отопления к новой трубе теплоснабжения, также укреплены плиты перекрытия между 9 и 10 этажами.

- Суд ... пришел к выводу о виновности подсудимых, назначив каждому наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с проведением газоопасных работ сроком на 1 год каждый, - заключили в пресс-службе крымского Следкома.

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