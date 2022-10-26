Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Запрет на полеты в Крым продлили до 3 ноября. Ограничения будут действовать еще как минимум неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» до 3 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении.

Воздушный порт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали. В то же время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.

Напомним, 19 октября в Крыму ввели средний уровень реагирования. «‎Комсомолка» рассказывает, что это значит.

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