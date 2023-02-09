Из снежного плена в Крыму за сутки вытащили 22 машины - видео

Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Сакского и Черноморского районов. Фото: 82.mchs.gov.ru

В Крыму непогода осложнила жизнь автомобилистам сразу на четырех участках автомобильных дорог. Из снежных заносов за минувшие сутки вытащили 22 машины, в которых находилось более 40 человек.

- Серьезная ситуация накануне сложилась на территории Сакского и Черноморского районов и городском округе Судак. Здесь из-за снегопада и сильного ветра было ограничено движение автомобильного транспорта, - сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.

Также накануне были развернуты мобильные пункты обогрева в селах Поповка (Сакский район) и Журавлевка (Черноморский район). В настоящее время продолжает работать только один - в Черноморском районе. В борьбе с непогодой задействованы 198 человек и 141 единица техники.

Напомним, вчера из-за сильного ветра, обильных осадков и гололедицы перекрыли четыре участка дороги в Сакском и Черноморском районах. На место были отправлены дорожные службы и снегоуборочная техника.

- На данный момент восстановлено движение на двух участках автодороги Евпатория-Мирный Сакского района, село Зоряное - село Журавлевка Черноморского район, - добавили в пресс-службе МЧС.

Остаются перекрытыми участок автодороги от поселка Черноморское до села Знаменское Черноморского района (с 10 по 23 километр), а также участок автодороги от Судака до поселка Щебетовка (с 10 по 18 километр).

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