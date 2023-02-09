Особенно снежно в Крыму на Ай-Петри Фото: Юрий ЮГАНСОН

В феврале в Крыму, наконец, наступила настоящая зима. Буквально с начала недели крымчанам пришлось вспомнить о пуховиках, шапках и даже варежках. Днем преимущественно минусовые температуры, а в лицо дует холодный ветер вместе с мелким снегом. Не обошлось на этой неделе без крупных ДТП. Так, между Джанкоем и Красноперекопском на скользкой дороге столкнулись иномарка и ВАЗ-21101, один из водителей погиб. В целом только за 7 февраля из снежных заносов спасатели помогли вытащить 22 машины, а коммунальщики практически круглосуточно трудятся, освобождая трассы от снега. Непривыкшие к таким условиям местные жители задаются вопросом, когда же закончится непогода и снегопады в Крыму в феврале 2023?

- В пятницу и субботу осадков у нас не ожидается, - сообщила КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. - При этом 10 и 11 февраля будут самые морозные ночи. В некоторых регионах полуострова температура опустится до -13 градусов. Относительно тепло в эти две ночи будет на ЮБК - от -3 до -1 градуса.

Есть и хорошие новости: днем в пятницу и субботу будет от -2 до +3 градусов, а на Южном берегу Крыма - до +5.

Немного потеплее, по словам синоптиков, будет в воскресенье. Правда, 12 февраля возможен снег. Ночью ожидается до -5 градусов, а днем — до +6. 13 февраля сохранится такая же погода, но уже без осадков.

В День влюбленных, 14 февраля, в Крым снова придет холодный фронтальный раздел, и погода не порадует.

- Ожидаются сильные осадки: снег, мокрый снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Днем будет от 0 до -5 градусов мороза, такая же температура ночью, - отмечает Татьяна Любецкая.

Так что, глобального потепления ждать не стоит: уже с 15 февраля ночные морозы усилятся, и будет до 9 градусов мороза. Днем же температура воздуха будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Как обычно, теплее будет на ЮБК.

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