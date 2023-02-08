Водитель ВАЗа погиб в столкновении с иномаркой на заснеженной трассе в Крыму

Водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью. Фото: МВД по РК

Накануне, 7 февраля, на автодороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла около 17:30 вблизи села Красносельское. По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, двигаясь в сторону Феодосии, пошел на обгон впереди идущего ГАЗ-3302, однако не справился с управлением, иномарку занесло.

– Водитель Suzuki не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, с последующим наездом на металлическое дорожное ограждение, слева по ходу движения. После чего, допустил столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем ВАЗ-21101, – сообщили в МВД.

Фото: МВД по РК

Фото: МВД по РК

В результате аварии водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с обильными снегопадами. Утром 8 февраля из-за непогоды временно ограничили движение транспорта на участках дорог Штормовое-Мирный, Мирный-Евпатория и Черноморское-Знаменское, вечером перекрыли две дороги в районе Судака.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму из-за непогоды легковушка выехала на «встречку» и столкнулась с КамАЗом Пострадали два человека (подробнее)

В Севастополе в ДТП с участием КамАЗа пострадал один человек 6 февраля Водителя иномарки доставили в больницу с травмами (подробнее)