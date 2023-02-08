В районе Судака перекрыли две дороги из-за снега

8 февряля в Крыму действует штормовое предупреждение Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В районе Судака на двух дорогах приостановлено автомобильное движение, сообщили в пресс-службе Крымавтодора. В настоящее время дорожники устраняют последствия снегопада.

Движение ограничено: от Солнечной долины до поворота на Краснокаменку; от Миндального до Солнечной Долины. Движение будут возобновлено после расчистки дорог от снега.

Напомним, также временно было ограничено движение на участках дорог Штормовое-Мирный, Мирный-Евпатория и Черноморское-Знаменское.

В Крыму 8 февраля продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с обильными снежными осадками. Больше всего снега на данный момент выпало в Белогорском и Нижнегорском районах Крыма.

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