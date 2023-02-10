«Опасные кошки»: в Бахчисарайском парке миниатюр родились два львенка и два сервала

Львята и сервалы родились здоровыми и с хорошим аппетитом. Фото: Скриншот из видео

В Бахчисарайском парке миниатюр произошло пополнение! На днях там родились четыре хищника – два львенка и пара сервалов. Об этом рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко.

- Друзья, привет из Бахчисарайского парка миниатюр! У нас два льва и два сервала. Просто большая радость: две девочки сервалихи; и сразу пара, мальчик и девочка – это львята, - отмечает владелец.

По его словам, львята и сервалы родились здоровыми и с хорошим аппетитом, поэтому каждые два часа сотрудники парка кормят их молоком. Правда, пока еще они не могут рычать и мяукать, поэтому издают только забавные звуки кваканья.

- Они сейчас как лягушки квакают. В общем, большая радость для всех бахчисарайцев и для всех крымчан. Приглашаем в гости, - добавляет Жиленко.

Сейчас малыши напоминают милых котят, но пройдет всего три месяца, и детеныши подрастут и превратятся в настоящих хищных кошек.

- Опасные кошки будут готовы с удовольствием съесть даже человека, - шутит директор зоопарка.

КСТАТИ

В начале нового года в Бахчисарайском парке миниатюр прямо перед боем курантов на свет появилась очаровательная альпака. Малышку сотрудники зоопарка ласково называли Блондинкой, так как родилась она полностью белой, только на мордочке и ушах у нее красовались несколько коричневых пятен. Как оказалось, такая окраска не случайна: ее мама - полностью бурая, а папа-альпака - блондин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назвали Надеждой: в Бахчисарае в новогоднюю ночь родилась альпака

Малышке, которая появилась на свет прямо перед боем курантов, дали необычное имя (подробнее)

В Бахчисарайском парке миниатюр выхаживают выпавшего из гнезда сычонка

Птенец теперь обживается в новом доме (подробнее)