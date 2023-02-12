Пробуждение гиганта: в Крыму начал оттаивать водопад Учан-Су

Красавец Учан-Су находится в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Фото: Александр Черноусов\ФГБУ «Заповедный Крым»

Зима в Крыму, кажется, постепенно отступает. На смену заморозкам приходит пусть и небольшая, но плюсовая температура. И даже самый высокий водопад полуострова Учан-Су, который на прошлой неделе превратился в ледяной, постепенно возвращается к жизни.

Водопад Учан-Су начал оттаивать на этих выходных. Фотографиями чуда крымской природы поделились в ФГБУ «Заповедный Крым».

- Красавец Учан- Су сегодня, - подписали снимки фотографа Александра Черноусова в пресс-службе учреждения.

Водопад начал потихоньку оттаивать. Фото: Александр Черноусов\ФГБУ «Заповедный Крым»

Стоит отметить, что самый высокий водопад Крыма оттаял еще не до конца, поэтому те, кто хотел полюбоваться на снежного гиганта, еще успеют это сделать. Находится Учан-Су на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, поэтому жители Крыма и Севастополя могут полюбоваться на него бесплатно. Вход для туристов или людей не с местной пропиской будет стоить 150 рублей.

Полюбоваться заснеженным чудом крымской природы еще можно успеть. Фото: Александр Черноусов\ФГБУ «Заповедный Крым»

Напомним, в Крым, наконец, идет потепление. Дневная температура воздуха стабильно стала плюсовой. В Симферополе 12 февраля ожидается +3...+5°, в Ялте - +5…+7°, а в Евпатории и Керчи столбики термометра будут показывать от +2 до +6 градусов.

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