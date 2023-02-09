В Крыму замерз самый высокий водопад

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В Крыму замерз знаменитый водопад Учан-Су. Фотографиями водопада в ледяном наряде поделилась мэр Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Учан-Су - самый высокий водопад Крыма. Он расположен на склоне горы Ай-Петри в семи километрах от Ялты.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в пятницу и субботу в Крыму будет от -2 до +3 градусов, а на Южном берегу Крыма - до +5. При этом 10 и 11 февраля будут самые морозные ночи - некоторых местах температура опустится до -13 градусов.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали обустраивать эколого-просветительский маршрут «К водопаду Учан-Су».

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