Крымская тайна Шаляпина: действительно ли великий бас пел в гроте в Новом Свете и от его голоса треснул бокал

Информация о том, что Федор Шаляпин бывал в Новом Свете до сих пор не подтверждена Фото: Ирина ГЕРЦ

13 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения великого русского оперного певца Федора Ивановича Шаляпина. История успеха Федора Шаляпина по праву может считаться невероятной - родившись в самой обычной семье крестьян, он стал первым народным артистом, солистом Большого и Мариинского театров, а также театра «Метрополитен Опера». Творчество легендарного баса помнят и чтут не только в России, но и далеко за ее пределами.

Прославленный оперный певец неоднократно посещал полуостров с концертами и даже имел свой участок во дворце Суук-Су в Гурзуфе. В честь Федора Шаляпина названа улица в крымском поселке Новый Свет. А еще с его именем связана интересная легенда.

Федор Иванович Шаляпин. Фото: неизвестный автор\Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, France\Википедия

Говорят, что Федор Иванович так восхитился акустикой в гроте, где князь Лев Голицын хранил свои шедевральные шампанские вина, что не удержался и запел прямо с бокалом в руке. Да так, что от силы голоса оперного певца тот разлетелся на мелкие осколки. С тех пор это место в Новом Свете стали называть Гротом Шаляпина (другие названия – Грот Голицына, Эстрадный грот).

Ходят легенды, что Федор Шаляпин пел в этом гроте Фото: Ирина ГЕРЦ

Тем не менее, информация о том, что Шаляпин бывал в Новом Свете до сих пор не подтверждена. И даже на информационном стенде в самом гроте написано: достоверных данных о посещении этого места Шаляпиным нет.

Чтобы отделить правду от вымысла и узнать реальные факты о жизни легендарного певца на полуострове, «Комсомолка» обратилась к доценту кафедры культурологии и социокультурного проектирования Крымского федерального университета Андрею Синичкину.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЛЕГЕНДА?

Несмотря известную любовь Шаляпина к Крыму, в автобиографических изданиях сведений о том, что Федор Иванович бывал в Новом Свете, нет. Нет этих данных и в мемуарах детей великого певца.

- С одной стороны, это дает основания говорить о выдумке, но с другой это можно назвать наслоением - когда изначально в виду имелась совершенно другая достопримечательность. Дело в том, что в Крыму у Шаляпина есть еще одно памятное место - скала Шаляпина, которая также называлась Пушкинской. Она находится в Гурзуфе, в бывшем имении «Суук-Су» - сейчас там расположен лагерь «Артек». И в воспоминаниях о Федоре Ивановиче его дети рассказывают о проектах, которые их великий отец хотел там создать вместе с хозяйкой имения - купчихой Соловьевой - открыть музыкальный театр или Замок Искусств, - рассказывает Андрей Синичкин.

Было это в 1916 году. Владелица крымского курорта «Суук-Су» - русская купчиха Ольга Михайловна Соловьева - была так впечатлена талантом Федора Шаляпина, что, опять же, по легенде, даже подарила великому певцу землю в Гроте Пушкина. Именно там и находится скала, которая сейчас названа именем Шаляпина. Тем не менее, по другим данным, дорогостоящий участок русский бард приобрел сам.

Грот Шаляпина (Голицына) - самая известная достопримечательность Нового Света Фото: Ирина ГЕРЦ

ЛЮБОВЬ К КРЫМУ И ДРУЖБА С ГОРЬКИМ

За свою жизнь Федор Шаляпин неоднократно приезжал в Крым, чаще всего с гастролями, в том числе и с российским композитором Сергеем Васильевичем Рахманиновым - они вместе выступали в Ялтинском театре. Но частые визиты на полуостров были связаны не только с концертами.

- У дочери Шаляпина (от второго брака Шаляпина с Марией Петцольд, - прим. Ред.) Марины было слабое здоровье, и ей рекомендовался теплый климат. Да и в те годы - со времен Чехова - Крым был популярным местом у русских знаменитостей. Здесь регулярно собиралась элита общества, а концерты Федора Ивановича собирали очень много людей, - отмечает культуролог.

Помимо Южного берега Крыма - Гурзуфа, Ялты, Фороса - Шаляпин пел и в Севастополе.

- В Крыму часто гостил и друг Шаляпина - Максим Горький. Вместе с ним великий певец писал здесь и свою автобиографию, в которой, кстати, Новый Свет также не упомянут.

Над мемуарами «Страницы из моей жизни» именитые приятели работали целых шесть недель. В середине июля 1916 года они закончили первую часть воспоминаний.

О легенде Шаляпина говорится и на информационном стенде в Гроте Фото: Евгений СТОЯНОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫ СПЕЛ В ГРОТЕ

По словам культуролога, точного ответа на вопрос, бывал ли Шаляпин в Новом Свете, нет. Сейчас никаких точных доказательств быть уже не может.

Доцент кафедры культурологии КФУ добавил, что по его личному мнению, путаница возникла именно из-за одноименных названий крымских достопримечательностей - Скалы Шаляпина в Гурзуфе и Грота Шаляпина в Новом Свете.

- Поскольку певец гастролировал в Крыму, кому-то навеяло, что и в Эстрадном гроте он тоже выступал. Но если бы был - точно бы спел. Потому что пел он везде и всегда, и, как мы знаем, делал это превосходно.

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