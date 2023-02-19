В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы подъема уровня рек

В Крыму ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму во второй половине дня 19 февраля и в течение дня 20 февраля ожидается подъем уровня воды в реках, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине суток 19 февраля и в течение суток 20 февраля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок, – говорится в сообщении.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с обильными осадками и сильным ветром: 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, ветер с порывами до 17-22 м/с.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

– Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, – добавили в чрезвычайном ведомстве.

Крымчанам советуют воздержаться от посещения горно-лесной местности, не выходить в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружения. Гражданам, проживающим в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, стоит позаботиться о сохранности своего имущества.

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