«Она стала ценным бойцом»: собака по кличке Сарделька возвращается с зоны спецоперации домой

По словам Дмитрия, за шесть лет жизни Сарделя прошла очень много разных обучений и подготовок, поэтому она стала очень ценным спасателем на фронте. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

Еще во времена Великой Отечественной войны в состав воинских подразделений Красной армии входили почти 70 тысяч собак. Четвероногие вместе с солдатами мерзли в окопах, бросались под танки и помогали обезвреживать вражеские мины. Животные наравне с обычными людьми много лет проявляли мужество и героизм. Когда началась специальная военная операция на Украине, без пушистых помощников тоже не обошлось, поэтому на фронт вновь отправились собаки специального назначения.

Одной из таких героинь стала симферопольский лабрадор с милым прозвищем Сарделя. Несколько недель назад ее отправил в зону СВО хозяин Дмитрий Фролов. Тогда он рассказал, что за несколько дней до отъезда ему позвонили и сказали, что очень нуждаются в такой породе.

- Я сначала немного сопротивлялся, но что поделать, раз помощь нужна, значит, Сарделя будет спасать. Она у меня подготовленная и специально обученная для таких дел. Можно сказать, с боевым опытом, поэтому мы и решили ее отправить, - рассказывал КП-Крым владелец приюта «Лабрадом» Дмитрий Фролов.

Чтобы собрать собаку на фронт, пришлось покупать несколько комбинезонов, специальные ботинки, еду и каску. В планах даже была покупка собачьего бронежилета, но спустя 17 дней Сарделька возвращается домой.

- Так как в начале ноября было принято решение о выводе российских войск из Херсона, находиться на территории города было уже небезопасно, особенно для собаки. Поэтому уже завтра наша любимица приедет домой на отдых, а потом снова отправится выполнять свои задачи, - говорит хозяин Сардели.

Сарделька стала ценным бойцом. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

По словам Дмитрия Фролова, за все время нахождения в зоне СВО собака успела сделать многое. Каждый день она помогала освобождать людей под завалами и обезвреживала мины.

- Она точно была ценным бойцом, ведь собака прошла очень много разных обучений и подготовок. Когда Сарделя приедет домой, мы с ней будем продолжать тренироваться, чтобы она не забывала и получала еще больше опыта. Через время она снова отправится на фронт, поэтому нельзя расслабляться, - отмечает Дмитрий.

Ранее, когда по всей стране объявили о частичной мобилизации, Дмитрий Фролов решил помочь бойцам и спасти от одиночества хвостатых, создал проект «Резервист» в своем приюте «Лабрадом». К нему на передержку мобилизованные начали отдавать своих собак. На сегодняшний день волонтер забрал 18 пушистиков самых разных пород. Он обустроил для них вольеры и обеспечил заботой.

Всех животных приют принимает абсолютно бесплатно. Еду, лечение и все, что нужно для счастья и здоровья пушистиков, крымчанин обеспечивает самостоятельно, иногда помогают неравнодушные люди.

Также во время пандемии коронавируса держали собак, чьи хозяева попали в больницу. Для них в «Лабрадоме» были созданы все условия. Позже некоторых пушистиков забрали обратно.

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