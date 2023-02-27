Смертельное ДТП произошло на «встречке» под Бахчисараем 26 февраля

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Фото: пресс-служба МВД по РК

Накануне под Бахчисараем произошла смертельная авария с участием двух легковушек, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Предварительно установлено, что 26.02.2023 приблизительно в 15:00 на автодороге Бахчисарай – Ялта возле села Танковое Бахчисарайского района 43-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате аварии 39-летняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia скончалась до приезда медиков. Второй пассажир Daewoo Nexia и пассажир Hyundai попали в больницу с травмами. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о состоянии выжившего в смертельном ДТП на Крымском мосту. ДТП с участием трех машин произошло утром в понедельник. На месте серьезной аварии погибли три человека, одного удалось спасти.

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