Отец годовалой крымчанки, которую хотят забрать из приемной семьи, готов отдать ребенка на воспитание чужой бабушке

Никулины очень любят приемную дочь Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму на этой неделе могут поставить точку в нашумевшем деле о спорной опеке над годовалой девочкой, которую хотят забрать из приемной семьи и отдать на воспитание биологическому отцу с темным прошлым. Заседание суда по иску отца ребенка назначено на 3 марта.

Напомним, мать девочки умерла спустя месяц после родов. Из-за прочерка в графе об отцовстве свидетельства о рождении малышку отправили в детдом, а позже отдали на удочерение. Поскольку никто из родственников девочки не объявился, опекунами маленькой Насти стала семья Юрия и Юлии Никулиных из Симферополя. Пара, которая по воле судьбы не может иметь своих детей, стала воспитывать девочку, как родную.

Однако в тот день, когда Никулиных официально постановили считать приемными родителями, Департамент по делам семьи администрации Симферополя признал отцом ребенка мужчину по имени Роман. Он совершенно неожиданно завил о правах на малышку, сумев доказать, что проживал с мамой девочки и сдавал анализы как отец во время беременности женщины, когда это было необходимо.

Отцовство мужчины признали без анализов ДНК. Экспертиза несколько раз откладывалась по болезни ребенка. Однако, как выяснилось, по закону это и не требуется. Как пояснила уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, закон прописан так, что в случае отсутствия матери у ребенка отцу достаточно привести свидетелей, которые подтвердят совместное проживание.

Спустя месяц у Никулиных отозвали опекунство и постановили передать ребенка отцу. С тех пор семья борется за девочку всеми возможными способами. Однако ни прокуратура, ни суд не нашли нарушений в действиях опеки. Решение администрации было признано законным.

СУД ПРИНЯЛ К РАССМОТРЕНИЮ ИСК ОТЦА РЕБЕНКА

Особую обеспокоенность у семейной пары вызывает личность отца девочки, ранее судимого по статье о наркотиках и шесть лет находившегося на учете у нарколога. Никулины уверены, что с мужчиной девочке будет небезопасно. Тем более что Роман, по их словам, злоупотребляет алкоголем. Да и сам мужчина в разговоре с корреспондентом КП-Крым подтвердил свое пристрастие к спиртному. При этом заверил, что обязательно бросит пить, как только в доме появится ребенок.

Разговоров о том, где был все это время и как допустил, чтобы ребенка отправили в детдом, мужчина избегает. Однако рассказывает, что пытался попасть к дочке, когда та уже была в приюте. Но во встречах ему отказывали – официально он был никем для ребенка.

Сейчас же Роман активно добивается, чтобы опекуны отдали ему дочь. Его иск с соответствующим требованием принял к рассмотрению Киевский районный суд Симферополя.

- На предварительном слушании стороны подали ходатайства о приобщении некоторых документов к делу. Но не все инстанции еще предоставили информацию по запросу суда. На все вопросы, которые нам задали, мы ответили и аргументировали насколько могли. Слушание будет в пятницу. Очень хочется верить, что решение будет в нашу пользу, - с надеждой в голосе говорит Юлия Никулина.

Среди документов, которые суд должен заслушать в рамках дела – информация от МВД по поводу судимостей отца ребенка и привлечения к ответственности за различные правонарушения. Как писала ранее «Комсомолка», из документов Центрального районного суда Симферополя следует, что кроме судимости по статье о наркотиках в 2017 году, Роман в течение прошлого года семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и появление в общественных местах в нетрезвом виде и как минимум один раз находился под арестом в течение двух суток.

Как лицу, освободившемуся из мест лишения свободы (Роману продлили административный надзор), мужчине запрещено покидать место жительства после 22 часов, выезжать за пределы города без уведомления полиции, а также посещать места, где торгуют алкоголем на разлив.

Проверить информацию об отце ребенка органу опеки ранее рекомендовали в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

ПОМОГАТЬ РОМАНУ В УХОДЕ ЗА ДОЧКОЙ БУДЕТ НЕРОДНАЯ БАБУШКА

Сам Роман уверен: несмотря ни на что, он справится с воспитанием дочки. Сам мужчина говорит, что помогать ему в заботе о малышке будет мать первого мужа матери девочки. Сейчас у нее на воспитании уже находятся два старших несовершеннолетних брата Насти по матери 7 и 13 лет. При этом женщина подтвердила корреспонденту КП-Крым, что готова смотреть и за третьим ребенком.

- Да, Роман спрашивал меня, можно ли будет оставить у меня девочку, когда он будет занят? Почему бы и нет. У него машина: сможет или меня к себе отвезти, или привезти ко мне ребенка. У нас детишки, помогали бы друг другу. Тем более, что я сейчас не работаю, - рассказывает Тамара Прокопец и добавляет:

- Да, я не родная для нее бабушка. Я родная бабушка мальчикам. Но мы с Романом в хороших отношениях.

Тамара Прокопец живет в селе Чистенькое под Симферополем и активно ведет страницу в соцсетях. Женщина помогает пристраивать брошенных щенков и выхаживать пострадавших собак. По словам Романа, именно с ней еще до рождения Насти жили ее старшие братья по маме.

- Они жили не с нами, а с бабушкой. Приходили пару раз в гости. Мама ездила к ним в Чистенькое каждый день. Так получилось, что я хотел тишины, чтобы меня не беспокоили, - рассказывает Роман.

ДЕВОЧКА МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ДЕТДОМ

Если суд удовлетворит его иск, забрать ребенка из приемной семьи мужчина готов в тот же день. Уверяет: малышку в доме ждут коробки с вещами и игрушками, наготове и детские супчики. В противном случае, по словам Романа, забирать дочку он будет уже из детдома.

- Если суд не отдаст мне дочку, ее снова отправят в приют. Потому что сейчас у Никулиных уже нет никаких прав на нее. Значит, я буду забирать Настю из приюта. Если для этого нужно, чтобы я устроился на официальную работу, я устроюсь. Буду ходить туда и дурака валять. Потому что какой смысл работать за эти 40-50 тысяч в месяц? Как я дом дострою за эти деньги и ремонт сделаю? Я на сигареты столько трачу и на еду. А если им надо, чтобы я продемонстрировал, что у меня деньги есть, так я хоть сейчас пойду в салон и машину себе куплю или буду тратить направо-налево, - эмоционально заявляет в разговоре с КП-Крым Роман.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым нас заверили, что следят за ситуацией. И рассчитывают, что суд примет единственно верное решение в интересах ребенка.

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